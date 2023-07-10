Мэра Ровно на год отстранили от должности. Суд признал его виновным в коррупционном админнарушении 10 июля, 13:53 Александр Третьяк (Фото:Александр Третьяк/Facebook)

Суд признал мэра Ровно Александра Третьяка виновным в коррупционном административном правонарушении. Его на год отстранили от должности.

Об этом сообщает Ссупільне в понедельник, 10 июля.

Третьяка признали виновным в нарушении ч. 1 и ч. 2 ст. 172−7 КУоАП (нарушение требований по урегулированию конфликта интересов). Кроме отстранения от должности, ему назначили 6800 гривен штрафа.

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Сейчас мэр Ровно находится в командировке в Германии. Он назвал решение суда «издевательством над законом» и имеет десять дней, чтобы его обжаловать.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на Александра Третьяка три протокола из-за конфликта интересов. Два из них закрыли из-за отсутствия состава правонарушения и сроков давности. Третий — касался начисления премий и доплат руководительнице делами горисполкома Марии Корнийчук. Во время избирательной кампании она внесла в кандидатский фонд мэра Ровно 45 тысяч гривен.

Сам Третьяк неоднократно отрицал, что был конфликт интересов.

