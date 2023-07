Министр раздора. Причины вероятной отставки Александра Ткаченко и пять самых резонансных скандалов во время его работы в Кабмине 21 июля, 11:18 Сюжет Одной из последних противоречивых идей Министерства культуры и информационной политики стал проект Тризуб Батьківщини стоимостью 28 млн грн (Фото:Александр Ткаченко / Facebook)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, бывший гендиректор медиахолдинга 1+1 Медиа, похоже, потеряет свою должность. Ткаченко написал заявление об увольнении почти одновременно с просьбой президента Владимира Зеленского к премьер-министру Денису Шмыгалю о замене министра.

Ткаченко, который руководит Министерством культуры и информационной политики с 2020 года, уже не впервые оказывается на грани отставки — в том числе из-за общественного давления. NV напоминает о том, почему на этот раз его действительно могут уволить и какими еще скандалами отличился министр во время работы в правительстве Шмыгаля.

Кто может заменить Александра Ткаченко в случае его отставки, пока неизвестно. В соцсетях пишут, что культурный сектор «ставит» на Галину Григоренко, которая с июля 2022 года занимает должность заместителя Ткаченко. Ранее она руководила Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования. В то же время, по информации нардепа Алексея Гончаренко, вместо Ткаченко Офис президента будет предлагать Олесю Островскую-Люту, которая сейчас возглавляет Художественный Арсенал.

Музей, сериал и тризуб или военные нужды: что привело к вероятному увольнению Ткаченко

В июле 2023 года в украинском обществе с новой силой вспыхнула дискуссия об уместности значительных расходов на далекие от военных нужд проекты — как за бюджетные, так и за донорские или частные средства. Наибольший резонанс получили не только действия властей Киева — от укладывания новой брусчатки до проекта пешеходного моста на Оболони — но и решения, которые зависят от центральных органов власти.

Среди них — проект Министерства культуры и информационной политики Тризуб Батьківщини стоимостью 28 млн грн, в рамках которого были собраны донорские средства на замену герба СССР на украинский тризуб на щите монумента Родина-мать в Киеве. А еще — достройка Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве стоимостью 573,9 млн грн. 12 июля комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект № 9437 о выделении из государственного бюджета этих средств на завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди музея. На его платформе должны проходить основные официальные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора 1932−1932 годов.

«Не секрет, что второй год подряд практически все расходы, не связанные с безопасностью и обороной, финансируются за счет помощи — кредитов и грантов, поступающих от международных доноров. То, что из этих денег нельзя финансировать армию, является условием партнеров Украины», — напоминала ВВС о невозможности расходования «донорской» части бюджетных расходов на нужды обороны. Однако украинские соцсети взорвались спорами о целесообразности любых масштабных расходов на подобные проекты в то время, когда сборы на машины, дроны и другие базовые потребности для ВСУ до сих пор являются ежедневной реальностью украинцев. Еще одной каплей стали запланированные Минкультом расходы в размере 33 млн грн на съемки драмедийного сериала СМТ Інгулець, в основе которого должна быть жизнь скандального депутата из Кировоградской области, президента ФК Ингулец и предпринимателя Александра Поворознюка. Большинству украинцев он известен своим обращением к Владимиру Зеленскому в начале вторжения РФ со словами «Вова, *баш їх, бл*ть».

На фоне этих дискуссий министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко пытался защитить и отстоять решение о достройке музея Голодомора за более чем 500 млн грн. Он напомнил, что строительство музея началось много лет назад, «и не вопрос к нам сейчас, почему оно не было завершено раньше».

«Это фактически последний транш средств, который необходим для того, чтобы завершить строительство единственного полноценного музея Голодомора в мире. Поэтому я считаю, что такие вещи, которые говорят о страданиях украинского народа на протяжении десятилетий со стороны Москвы, должны найти свое отражение в музее», — заявил Ткаченко в эфире Радио Свобода. Он также напомнил, что музейная экспозиция будет создаваться за средства доноров. «И музей будет работать. И я думаю, что станет одной из тех точек, которая после нашей победы будет одной из самых интересных объектов для того, чтобы мир узнал, почему россияне начали против нас войну, которая на самом деле продолжается много-много лет», — отмечал Ткаченко.

Точку в этих дискуссиях 20 июля поставил президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении он заявил, что попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля заменить министра Ткаченко. «Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — заявил Зеленский. Отдельно президент обратился по этой же теме к представителям местной власти. «Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно […] Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа», — подчеркнул глава государства.

Через короткое время после обращения Зеленского Александр Ткаченко заявил, что еще до его речи «принес премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны». «Только потом удивился заявлению президента по этому же вопросу», — подчеркнул министр.

Ткаченко заявил, что «культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего». Поэтому и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру «не менее важны, чем на дроны, потому что культура это щит нашей идентичности и наших границ», убежден министр. «И это принципиальная моя позиция против других», — признал Александр Ткаченко.

Пять самых громких скандалов Ткаченко на посту министра

За три года работы министром Алексанр Ткаченко неоднократно оказывался в центре бурных общественных дискуссий. Вот несколько самых резонансных случаев.

Недоотставка

В ноябре 2021 года Александр Ткаченко подал заявление об отставке, назвав причиной такого шага недовольство рядом управленческих решений со стороны Кабмина в отношении его министерства. «Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — отметил тогда Ткаченко.

Министр добавил, что подобных решений, с которыми он не соглашался, было немало, указав среди них бюджет-2022 на культуру, а также дискуссию в правительстве о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.

Однако тогда Ткаченко так и не отправили в отставку, хотя аппарат Рады принял его заявление. Такой шаг министра не поддержала фракция Слуга народа. Ее председатель Давид Арахамия назвал заявление Ткаченко «эмоциональным шагом» и заявил, что министр и глава правительства Денис Шмыгаль «пообщались и нашли точки взаимопонимания». Ткаченко подтвердил, что спикер, премьер-министр и президент попросили его остаться в должности. После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года первая попытка министра уйти в отставку потеряла актуальность.

Петиции и акции с требованием увольнения Ткаченко

В разное время относительно Ткаченко было подано несколько петиций с требованием уволить министра. В одной из них, размещенной на сайте правительства в марте 2023 года, министру вменяли «стагнацию в культурной сфере». Необходимые для рассмотрения правительством 25 тыс. голосов петиция набрала через три месяца — 2 июня 2023 года. В ответ на нее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 июня заявил, что для отставки Ткаченко нет оснований.

«Члены Кабинета министров лично отвечают за состояние дел в порученных им сферах. В то же время из содержания петиции невозможно установить факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания [чтобы инициировать увольнение Ткаченко]», — сказано в ответе премьера.

Еще одна петиция с просьбой об отставке Ткаченко была подана 21 июня 2023 года. Ее автор утверждал, что министр непрофессионально руководил своим ведомством, что привело к застою в культурной сфере. Также Ткаченко обвиняли в отсутствии надлежащих мер по защите и сохранению художественных произведений от российской агрессии.

Кроме того, в новой петиции утверждается, что министр способствовал «преступному решению Госкино по реорганизации Довженко-центра», выступил против закрытия музея Булгакова в Киеве, к чему призывал Союз писателей Украины и говорил, что не считает своего экс-коллегу из фракции Слуга Народа Александра Дубинского элементом «российской сети дезинформации», как об этом заявляли в США.

Через несколько дней после появления этой петиции на фестивале Книжный арсенал в Киеве состоялась публичная акция с требованием отставки Ткаченко (23 июня 2023). Протестующие держали плакаты с надписями «Ткаченко должен уйти», «Ткаченко вон», «Ткаченко в отставку», «Разграбленные музеи = деятельность Ткаченко», «Ткаченко уничтожает культуру» и др. Претензии активистов касались правил выезда за границу украинских артистов, ситуации вокруг Довженко-Центра, недостаточной охраны памятников и музеев во время войны, распределения бюджета и т. д.

Ткаченко пригласил протестующих на личную встречу и 26 июня в Национальном художественном музее Украины встретился общественностью, хотя протестующие из Книжного арсенала на нее не пришли.

Скандал вокруг «тризуба Независимости»

В августе 2022 года Министерство культуры и информационной политики совместно с креативным агентством Banda разработало новый жест-поздравление с Днем Независимости, который за считанные часы вызвал скандал в соцсетях.

По замыслу авторов, новый жест «тризуб Независимости» был необходим, поскольку традиционный жест трезубца, который использовал, в частности, Вячеслав Чорновил, впоследствии взяло для своего логотипа ВО Свобода.

На языке жестов предложенный Banda и МКИП жест означал букву Н, что должно было означать Независимость. Предполагалось, что он станет новой традицией поздравления с Днем Независимости Украины, жест рекламировал лично министр Александр Ткаченко.

Но внезапно оказалось, что этот жест имеет и другое значение, что вызвало скандал.

Жест, предложенный Banda и МКИП называется Шокер и используется в зависимости от ситуации, как указание на превосходство над кем-то или над чем-то, или в шутку. Этот жест используют рэперы Западного побережья, в частности им для идентификации пользуются Snoop Dog, Kendrik Lamar и другие. Также он имеет сексуальное толкование, на английском его называют Two in the pink, one in the stink.



После волны резкой критики в соцсетях в Министерстве культуры и информполитики признали, что вместе с Banda «перекреативили». И добавили, что «ни в коем случае не ставили целью оскорбить сограждан». Министерство также опубликовало новый пост, в котором признало «единственным возможным жестом тризуба — тризуб Черновола» и добавило, что больше не призывает украинцев присоединяться к флешмобу. Агентство Banda тоже опубликовало пост с извинениями.

Ситуация вокруг Довженко-центра

Одной из самых резонансных историй в опыте Ткаченко на посту министра стала попытка реорганизации Довженко-Центра — государственного фильмофонда Украины и аудиовизуального архива, который обеспечивает сохранение, исследование, популяризацию и реставрацию национального кинонаследия.

В июне 2022 года Министерство культуры и информполитики передало Довженко-Центр в прямое подчинение Госкино. А в августе того же года издало приказ о реорганизации центра. Согласно ему, имущество Довженко-Центра и фильмы из его коллекции должны были передать государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины, которое никогда не занималось хранением фильмов. Коллектив центра высказывал опасения, что это приведет к потере уникальной киноколлекции, и приравнял запланированную реорганизацию к попыткам рейдерства.

В защиту центра поднялось широкое общественное движение. В ноябре 2022 года Ткаченко объявил о решении остановить реорганизацию Довженко-Центра, а фонд и музей оставлять в том статусе, в котором они есть сейчас, — как целостный имущественный комплекс.

11 июля 2023 года Хозяйственный суд Киева признал незаконным приказ Государственного агентства по вопросам кино о реорганизации Довженко-Центра.

Обвинения в расистских комментариях

Летом 2021 года министр культуры Украины Александр Ткаченко попал на страницы американского The Daily Beast. Издание поговорило с украинской телеведущей с нигерийскими корнями Каролиной Ашион, которая ранее обвинила чиновника в дискриминационных высказываниях в связи с цветом ее кожи.

За шесть лет до того ведущая, которая тогда работала на телеканале 2+2, являющемся частью медиахолдинга 1+1, хотела попробовать себя в роли ведущей утреннего ток-шоу Сніданок з 1+1 и решила обсудить это с Ткаченко.

«Я помню, как Ткаченко сказал мне: „Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами“. Я плакала на кухне и приняла решение уволиться. Очевидно, оставаться там было невозможно», — сообщила она американскому изданию, назвав этот момент самым болезненным в ее карьере.

В ответ пресс-служба министра сослалась на предыдущие комментарии Ткаченко, в которых он отрицает обвинения в расизме и называет ситуацию «неким хайпом». «Использовать момент того, что кого-то оценивают по гендеру, цвету кожи и еще чему-то, конечно, можно. И это такой себе хайп. Но также можно обратить внимание, что сейчас Каролина работает на каналах, которые принадлежат [пятому президенту Петру] Порошенко, где всегда своеобразно трактуется моя позиция, с предубеждением», — заявлял Ткаченко в интервью сайту Гордон.

Самые заметные результаты Министерства культуры и информполитики во главе с Ткаченко

С другой стороны, за время работы под руководством Александра Ткаченко Министерство культуры и информполитики присоединилось к ряду знаковых шагов, которые были поддержаны обществом, важнейшие среди них:

Процесс возвращения имущества Киево-Печерской Лавры государству из пользования УПЦ (МП). Договор безвозмездного пользования УПЦ (МП) Киево-Печерской Лаврой был расторгнут 29 марта 2023 года. С тех пор была проведена инвентаризация, возвращено на баланс заповедника около 80 объектов Нижней лавры, возобновлена работа и доступ посетителей к Большой лаврской колокольне, начата работа по оцифровке Лавры, а также разработан и утвержден порядок предоставления доступа к Успенскому собору и Трапезной церкви по отпеванию погибших защитников Украины. Начата разработка стратегического видения Киево-Печерской Лавры на 2023−2051 годы.

С началом полномасштабного вторжения РФ был создан Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности для эффективной борьбы с дезинформацией и фейками со стороны России.

Был создан Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма. Совет рассматривал наиболее громкие и проблемные символы советского наследия, предоставляя рекомендации органам местного самоуправления. В 2022 было переименовано более 7 650 топонимов; демонтировано 28 памятников Пушкину, 9 — Горькому, около 20 памятников и памятных знаков в честь советских освободителей и тому подобное. Одним из самых резонансных примеров деколонизации публичного пространства в 2022 году стал демонтаж и перенос в музей памятника российской императрице Екатерине II в Одессе.

С июля 2022 года украинский борщ внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что стало результатом объединенных усилий экспертов Евгения Клопотенко и Марины Соботюк, Министерства культуры и информполитики, МИД Украины, постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, Посольства Украины во Франции.

Украина присоединилась к Eurimages — европейскому фонду поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных произведений.