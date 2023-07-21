«Я сейчас в отпуске». NV спросил у Островской-Лютой, действительно ли она готовится возглавить Минкульт 21 июля, 13:41 Директорку Мыстецкого арсенала Олесю Островскую-Люту называют одной из потенциальных кандидаток на должность главы Министерства культуры (Фото:DR)

После того, как Александр Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы Министерства культуры, в истеблишменте заговорили о том, что новым министром культуры может стать нынешняя директорка Мыстецкого арсенала Олеся Островская-Люта.

NV связался с директоркой Мыстецкого арсенала Олесей Островской-Лютой и попросил ее прокомментировать информацию о том, что ее кандидатуру будут предлагать на должность нового главы Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Впрочем, Островская-Люта не прокомментировала эту информацию. «Можно написать, что я сейчас в отпуске», — заявила NV Островская-Люта.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram написал, что кандидатуру Островской-Лютой будут предлагать на должность главы Министерства культуры и информационной политики Украины. Накануне, 20 июля, Александр Ткаченко написал заявление о своем увольнении с этой должности «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны».

Олеся Островская-Люта с июля 2016 года занимает должность генерального директора государственного предприятия Национальный культурно-художественный и музейный комплекс Мыстецкий арсенал. В течение 2014-го она была первым заместителем министра культуры Украины.

Также Островская-Люта руководила проектами и программами Благотворительного фонда Розвиток України, была помощницей директора Благотворительного фонда Центр современного искусства и офис-менеджером международного фонда Відродження.

Александр Ткаченко возглавлял Минкульт с июня 2020 года. В обществе неоднократно призывали рассмотреть его отставку — петиция с таким требованием набрала более 25 тыс. подписей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для этого нет.

Последняя волна критики в адрес Ткаченко касалась поддержки им выделения миллионов из госбюджета на кино и сериалы, такие как Санаторій Незабудка и Смт Інгулець. Ткаченко считает, что государство может потратить на кино около 400 млн грн.