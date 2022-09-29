«Это делалось под огнем». Министр Ткаченко — о спасении ценностей от оккупантов, скандале с Булгаковым и звонках Коломойскому 29 сентября, 07:25 Эксклюзив НВ По словам Александра Ткаченко, из-за войны в Украине повреждено или разрушено более 500 объектов культуры (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Александр Ткаченко, министр культуры и информполитики Украины, рассказывает о том, как во время войны спасают культурное наследие, а также делится планами по возвращению украденного Россией и личными мечтами

Вместе с оккупацией части территорий Украины российские захватчики похищают из музеев культурные ценности и вывозят их в Россию. Известно, что от действий оккупантов уже пострадали музеи Мариуполя и Мелитополя. Скорее всего, убытки понесли и другие музейные фонды и культурные памятники, которые оказались на оккупированной территории. Впрочем, с началом большой войны значительную часть культурного наследия удалось спасти из потенциально опасных областей и вывезти в более безопасные районы страны.

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О том, как происходит культурная эвакуация, а также стоит ли переименовывать улицы, названные в честь российских деятелей культуры, и что делать с музеем Михаила Булгакова в Киеве, НВ расспросил министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

— В последнее время одной из самых обсуждаемых в украинском обществе тем стало предложение Национального союза писателей Украины закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве из-за антиукраинских высказываний в его произведениях. Вы выступили против закрытия музея. Впрочем, понятно, что у общества есть запрос на отторжение всего, связанного с русским искусством и литературой. Скажите, вы не жалеете, что выступили в защиту музея Булгакова и не изменили ли под давлением общественности свое мнение?

— Нет, не изменил. Стоит заметить, что у общества нет одной точки зрения по этому вопросу. Есть дискуссия между литературоведами, искусствоведами, историками, высказываются разные точки зрения, и здесь точно нет консенсуса.

Я лично убежден, что точно не стоит сегодня тратить время на закрытие музея достаточно известного в мире писателя, которым является Булгаков, киевлянина, что очень важно, и человека, который был ярым антисоветчиком, некоторые произведения которого запрещали и при его жизни никогда не публиковались — Собачье сердце, Роковые яйца. Другое дело, возможно, это подтолкнет киевскую власть, которой принадлежит музей, к переосмыслению самой экспозиции, с привлечением экспертов, которые могут помочь в этом вопросе. Это вполне возможно.

— Еще одно из изменений в области культуры: в Украине стали сносить памятники и переименовывать улицы Александра Пушкина и других представителей русской культуры. Как вы относитесь к этому процессу?

— Преимущественно за эти вопросы отвечают местные власти — собираются эксперты, приходят между собой к какой-то точке зрения, принимают взвешенное решение, согласно которому происходит либо переименование улиц, либо перенос памятников в условные места [хранения] советских или имперских памятников. Чтобы этот процесс проходил в законных рамках, мы собрали при министерстве экспертную комиссию по преодолению последствий русификации и тоталитарного советского наследия. Коллеги проработали алгоритм, опубликованный на сайте министерства, как это переименование или перенос памятников должно происходить. В нескольких случаях мы высказывали нашу точку зрения по поводу памятника Екатерине II [в Одессе] или памятника Петру I в Полтаве. Но окончательное решение должно принимать население.

Что касается переименования, то, безусловно, вряд ли Украине нужны 400 улиц Пушкина или несколько десятков улиц Александра Суворова, Валерия Чкалова и других. Это был советский принцип, чтобы закрепить за собой территорию, начать давать имена разных деятелей. Поэтому избавляться от такого наследия очевидно нужно.

В некоторых городах, где тот же Пушкин жил и много работал, как, например, в Одессе, то логично, что там может остаться какая-то улица Пушкина. Но в городах, никогда не имевших счастья приветствовать Александра Сергеевича, вряд ли это нужно.

Если посмотреть на названия улиц, которые недавно были переименованы в Киеве (для меня это тоже было удивительно), то увидите там 1-й переулок Лермонтова, 2-й переулок Лермонтова и улица Лермонтова. И таких случаев, к сожалению, очень много.