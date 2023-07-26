Гуманитарный комитет Рады не поддержал отставку Ткаченко с поста главы Минкульта 26 июля, 11:20 21 июля Ткаченко написал заявление об отставке (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Об этом сообщили на странице комитета в Facebook.

Отставку не поддержали большинством голосов.

Отмечается, что теперь вопрос об отставке Ткаченко будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента.

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Нардеп Николай Княжицкий заявил, что он и еще трое его коллег голосовали «за» отставку Ткаченко, все остальные были против.

«Я голосовал за отставку, как и мои коллеги Вятрович, Федина и Лерос. Остальные члены комитета были против», — написал он.

В ночь на 21 июля Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке с должности министра культуры «из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны». По его словам, он сделал это до того, как президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра рассмотреть замену главы МКИП.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что на должность министерши культуры будут предлагать кандидатуру директора Мыстецкого арсенала Олеси Островской-Лютой. В комментарии NV она заявила, что «сейчас в отпуске».



Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года. В обществе неоднократно призывали рассмотреть его отставку — петиция с таким требованием набрала более 25 тысяч подписей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для этого нет.

Последняя волна критики в адрес Ткаченко касалась поддержки им выделения миллионов из госбюджета на кино и сериалы, таких как Санаторий Незабудка и Смт Ингулец. Он считает, что государство может потратить на кино около 400 млн грн.

2021 году Ткаченко писал заявление об отставке на фоне решения Кабмина об отделении Госкино от МКИП. Тогда в парламенте его просили не уходить и заявление сначала не зарегистрировали. В итоге Ткаченко передумал и остался главой МКИП.