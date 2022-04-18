Похищение сына Олега Буряка: глава Запорожской ОВА обратился к мировому сообщество
Александр Старух призвал к максимальной огласке (Фото:Скриншот видео Запорожской ОВА)
Руководитель Запорожской ОВА Александр Старух призвал мировое сообщество отреагировать на похищение российскими оккупантами сына главы местной РГА Олега Буряка.
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Соответствующее обращение он обнародовал в понедельник, 18 апреля.
Шестнадцатилетний сын главы РГА был похищен солдатами ВС РФ на блокпосту в населенном пункте Васильевка, после чего его увезли в неизвестном направлении.
«Обращаюсь к международному сообществу, политикам и чиновникам всего мира! Прошу поддержать нас в поисках несовершеннолетнего и придать этому преступлению максимальную огласку! Ребенок должен вернуться домой как можно скорее!», — призвал Старух.
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