Похищение сына Олега Буряка: глава Запорожской ОВА обратился к мировому сообщество

18 апреля, 11:46
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Александр Старух призвал к максимальной огласке (Фото:Скриншот видео Запорожской ОВА)

Александр Старух призвал к максимальной огласке (Фото:Скриншот видео Запорожской ОВА)

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Руководитель Запорожской ОВА Александр Старух призвал мировое сообщество отреагировать на похищение российскими оккупантами сына главы местной РГА Олега Буряка.

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Соответствующее обращение он обнародовал в понедельник, 18 апреля.

Шестнадцатилетний сын главы РГА был похищен солдатами ВС РФ на блокпосту в населенном пункте Васильевка, после чего его увезли в неизвестном направлении.

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«Обращаюсь к международному сообществу, политикам и чиновникам всего мира! Прошу поддержать нас в поисках несовершеннолетнего и придать этому преступлению максимальную огласку! Ребенок должен вернуться домой как можно скорее!», — призвал Старух.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Военные преступления Запорожская ОГА Похищение Война России против Украины

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