Мэр Николаева заверил, что возможная высадка российского десанта «будет обречена» 10 июня, 09:47 Цей матеріал також доступний українською Александр Сенкевич заявил, что ситуация в регионе сейчас существенно не меняется (Фото:Александр Сенкевич/Facebook)

Защитники Николаева полностью готовы к обороне города от возможной высадки российского десанта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил его мэр Александр Сенкевич.

«Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей — и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием — поэтому этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен», — заверил он.

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В то же время мэр отметил, что признаков того, что войска РФ готовят нападение на город, на сегодняшний день нет.

«Я не думаю, что что-то в ближайшее время изменится. Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии», — пояснил Сенкевич.

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