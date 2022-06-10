Мэр Николаева заверил, что возможная высадка российского десанта «будет обречена»

10 июня, 09:47
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Александр Сенкевич заявил, что ситуация в регионе сейчас существенно не меняется (Фото:Александр Сенкевич/Facebook)

Александр Сенкевич заявил, что ситуация в регионе сейчас существенно не меняется (Фото:Александр Сенкевич/Facebook)

Защитники Николаева полностью готовы к обороне города от возможной высадки российского десанта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил его мэр Александр Сенкевич.

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«Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей — и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием — поэтому этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен», — заверил он.

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В то же время мэр отметил, что признаков того, что войска РФ готовят нападение на город, на сегодняшний день нет.

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«Я не думаю, что что-то в ближайшее время изменится. Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии», — пояснил Сенкевич.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Александр Сенкевич Десант Война России против Украины

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