Кабмин назначил новых заместителей министров обороны и внутренних дел. Информации о Дейнеге и Шевченко нет

14 февраля, 16:18
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Алексей Резников получил нового первого заместителя (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Алексей Резников получил нового первого заместителя (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Кабинет министров во вторник, 14 февраля, назначил ряд заместителей в Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, были назначены:

  • Александр Павлюк (командующий группировкой Сил и средств обороны Киева) — первым заместителем министра обороны;
  • Богдан Драпьятый — заместителем главы МВД;
  • Катерина Павличенко — заместительницей главы МВД;
  • Алексей Сергеев — заместителем главы МВД;
  • Василий Тетеря — заместителем главы МВД;
  • Инна Ящук — госсекретарем МВД.

Информации о назначении основателя фонда Повернись живим Виталия Дейнеги и экс-посла в Канаде Андрея Шевченко пока нет.

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Также Кабмин уволил:

  • первого замминистра обороны Ивана Руснака;
  • замминистра обороны по вопросам цифровизации Олега Гайдука;
  • замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Котия.

Министр обороны Алексей Резников ранее пригласил на должности своих заместителей Виталия Дейнегу, Андрея Шевченко и Александра Павлюка. Он подал кандидатов на должности для согласования президентом Украины.

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Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

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5 февраля появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром (вместо Павла Рябкина), а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

На следующий день глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту. 7 февраля на фоне слухов об отставке министр поблагодарил за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны. Он анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны.

Верховная Рада 7 февраля назначила Игоря Клименко главой Министерства внутренних дел. Он стал и.о. министра внутренних дел 18 января после гибели главы ведомства Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах. До этого он был руководителем Нацполиции Украины.

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https://www.youtube.com/embed/OPnlhXjVq6U
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины МВД Украины Кабинет министров Украины Кадровые перестановки Александр Павлюк

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