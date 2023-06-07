Кличко обещает уволить чиновника КГГА, которого во время комендантского часа в Киеве заметили возле ресторана 7 июня, 14:10 Журналисты заметили Александра Никоряка возле ресторана во время комендантского часа в Киеве (Фото:Скриншот видео Украинская правда/YouTube)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уволит директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Журналисты показали, как он во время комендантского часа в столице посещал ресторан.

В среду, 7 июня, Кличко напомнил, что за нарушение комендантского часа предусмотрена административная ответственность для всех граждан.

«А чиновник любого ранга несет еще и политическую ответственность[…] Александр Никоряк, которого ночью, во время глубокого комендантского часа, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление», — заявил мэр города.

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Также он обратился к полиции относительно контроля и привлечения к ответственности развлекательных заведений и заведений питания, которые работают в комендантский час.

Вечером 6 июня Украинская правда показала расследование, где чиновники отдыхают ночью в некоторых элитных заведениях Киева. Кроме Никоряка, после полуночи в столице заметили киевского застройщика Артура Мхитаряна и замгенерального прокурора Игоря Мустецу.