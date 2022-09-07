«Заботиться нужно о своих сыновьях и дочках». Зеленский рассмотрит петицию о запрете предоставления Невзорову украинского гражданства 7 сентября, 15:34 Российский оппозиционер Александр Невзоров (Фото:Жуткое Насекомое/Flickr)

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу запрета предоставления украинского гражданства российскому оппозиционеру Александру Невзорову набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Петиция под названием Запрет предоставления гражданства приспешнику путина Невзорову О.Г. была зарегистрирована 8 июня. Ее автором является Шевченко Евгения Владимировна.

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По словам автора петиции, негативная позиция Невзорова относительно убийств и изнасиловать украинцев неотъемлема для любого сознательного гражданина в своей стране и не является поводом для получения гражданства.

«Пусть дальше будет молодцом и наконец поработает во благо своей россии. Но подобная позиция — не повод разбрасываться нашим гражданством! По такому принципу мы можем наградить французов и немцев украинским гражданством! И еще полмира… Но таким шагом мы дотла втоптываем в избитую ракетами и бомбами нашу землю, жизнь и заслуги наших воинов украинских, и тех воинов, которые приехали нас спасать по зову своего сердца и у них нет этого гражданства!», — написала она.

В начале июня стало известно, что Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставили гражданство Украины.



Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ прокомментировал предоставление российскому публицисту украинского гражданства.

Он отметил, что не все россияне являются врагами Украины и среди них те, которые не принимают Путина или даже воюют с ним.

Он также привел пример бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, который был единственным, кто в марте 2014 проголосовал против аннексии Крыма, а с 2019 года является гражданином Украины.

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