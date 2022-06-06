Зеленский об украинском гражданстве для Невзорова: Если мы можем раскачивать Россию, нужно это делать

6 июня, 17:03
Цей матеріал також доступний українською
Российский журналист Александр Невзоров (Фото:t.me/nevzorovtv)

Российский журналист Александр Невзоров (Фото:t.me/nevzorovtv)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров попросил об украинском гражданстве, но не уточнил, получил ли он его.

«Я знаю, что он [Невзоров] хотел выйти из гражданства РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках», — сказал глава государства во время общения с журналистами, сообщает Суспільне.

Видео дня

По мнению Зеленского, Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Читайте также:
Гражданство Невзорова. Украина получила профессионального и дорогого информационного наемника — политолог

«Если мы можем раскачивать Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже — люди, любого гражданства, выступающие за Украину», — подчеркнул президент.

3 июня советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. На сайте президента Украины нет недавних указов о предоставлении украинского гражданства.

Во время недавнего с главным редактором интернет-издания Гордон Алесей Бацман Невзоров заявил, что Украина сейчас «государство № 1 по уровню героизма и исторической роли, которую мы пока не понимаем, потому что [находимся] внутри события».

«Я занимаюсь информационной войной, у нас свой информационный фронт и его законы… У меня есть личное, абсолютно бескорыстное, дьявольски сильное желание остановить войну, именно так, как я вижу ее остановку. Это уже и моя война… Я воюю против режима, который уже уничтожил Россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата», — объяснил он свою позицию.

Дал бы я гражданство Украины Невзорову? Нет – Виталий Портников, журналист

https://www.youtube.com/embed/xomhYReh1vg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Гражданство Гражданин РФ Владимир Зеленский Александр Невзоров Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X