Зеленский об украинском гражданстве для Невзорова: Если мы можем раскачивать Россию, нужно это делать 6 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Российский журналист Александр Невзоров (Фото:t.me/nevzorovtv)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров попросил об украинском гражданстве, но не уточнил, получил ли он его.

«Я знаю, что он [Невзоров] хотел выйти из гражданства РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках», — сказал глава государства во время общения с журналистами, сообщает Суспільне.



Видео дня

По мнению Зеленского, Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

«Если мы можем раскачивать Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже — люди, любого гражданства, выступающие за Украину», — подчеркнул президент.

3 июня советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. На сайте президента Украины нет недавних указов о предоставлении украинского гражданства.

Во время недавнего с главным редактором интернет-издания Гордон Алесей Бацман Невзоров заявил, что Украина сейчас «государство № 1 по уровню героизма и исторической роли, которую мы пока не понимаем, потому что [находимся] внутри события».

«Я занимаюсь информационной войной, у нас свой информационный фронт и его законы… У меня есть личное, абсолютно бескорыстное, дьявольски сильное желание остановить войну, именно так, как я вижу ее остановку. Это уже и моя война… Я воюю против режима, который уже уничтожил Россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата», — объяснил он свою позицию.

Дал бы я гражданство Украины Невзорову? Нет – Виталий Портников, журналист https://www.youtube.com/embed/xomhYReh1vg

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.