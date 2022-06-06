«Отложим в отдельный ящик». Невзоров еще не получил гражданство Украины — Данилов

6 июня, 20:55
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Александр Невзоров (Фото:t.me/nevzorovtv)

Александр Невзоров (Фото:t.me/nevzorovtv)

По состоянию на 6 июня российский журналист и бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров еще не получил гражданство Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире 24 канала.

Данилов уточнил, что Невзоров только обратился за гражданством Украины.

«Что касается Невзорова — отложим в отдельный ящик. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством», — заявил Данилов.

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По его словам, каждому, кто захочет получить украинское гражданство, необходимо будет пройти соответствующую процедуру, предусмотренную Конституцией и законами Украины.

3 июня советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. На сайте президента Украины нет недавних указов о предоставлении украинского гражданства.

https://www.youtube.com/watch?v=xomhYReh1vg

Во время недавнего интервью с главным редактором интернет-издания Гордон Алесей Бацман Невзоров заявил, что Украина сейчас «государство № 1 по уровню героизма и исторической роли, которую мы пока не понимаем, потому что [находимся] внутри события».

«Я занимаюсь информационной войной, у нас свой информационный фронт и его законы… У меня есть личное, абсолютно бескорыстное, дьявольски сильное желание остановить войну, именно так, как я вижу ее остановку. Это уже и моя война… Я воюю против режима, который уже уничтожил Россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата», — объяснил он свою позицию.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   СНБО Российская агрессия Александр Невзоров Алексей Данилов Война России против Украины

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