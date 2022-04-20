Решающее сражение за Украину уже началось — спикер Минобороны

20 апреля, 10:31
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Александр Мотузяник заверил, что ВСУ способны отразить наступление ВС РФ (Фото:UkraineMediaCentre Kyiv)

Александр Мотузяник заверил, что ВСУ способны отразить наступление ВС РФ (Фото:UkraineMediaCentre Kyiv)

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В Министерстве обороны Украины считают, что решающая битва с российскими захватчиками уже началась.

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Об этом в интервью РБК-Украины сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник.

«В последние несколько дней противник значительно активизировал наступательные действия в Восточной операционной зоне, увеличил количество ракетных ударов и артиллерийских обстрелов по всей линии боевого столкновения. Поэтому сейчас мы можем говорить, что это решающее сражение уже началось», — пояснил он.

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При этом представитель Минобороны заверил, что ВСУ надежно держат свои позиции на Донбассе и способны отразить наступление ВС РФ.

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«Собственно, широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться. Но здесь важно понимать, что наши украинские города и городки на востоке государства — это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и препятствуют врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающее сражение за Украину», — добавил Мотузяник.

По его словам, целью РФ является оттеснение ВСУ за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержание «сухопутного коридора», ведущий во временно оккупированный Крым.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Минобороны Украины Российская агрессия Александр Мотузяник Война России против Украины

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