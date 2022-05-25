«Ведем маневренную оборону»: в Минобороны рассказали о ходе наступления РФ на востоке

25 мая, 16:14
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В Минобороны пояснили, что решения Генштаба ВСУ продиктованы спецификой его стратегии (Фото:ВСУ)

В Минобороны пояснили, что решения Генштаба ВСУ продиктованы спецификой его стратегии (Фото:ВСУ)

В Министерстве обороны рассказали о ситуации с наступлением российских войск на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 25 мая

По словам спикера ведомства Александра Мотузяника, на сегодняшний день противник действительно имеет некоторые временные успехи на отдельных направлениях, однако говорить об отступлении ВСУ нельзя, поскольку шаги, предпринимаемые украинским командованием, продиктованы спецификой его стратегии.

Видео дня

«ВСУ ведут маневренную оборону на отдельных участках фронта — меняют позиции, отходят в сторону, при благоприятных условиях проводят контрнаступление. Мы имеем широкую цель — освободить всю территорию нашей страны», — пояснил он, добавив, что ситуация на востоке очень динамичная и быстро меняется.

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https://www.youtube.com/watch?v=0AeuAVIOrMo
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Минобороны Украины Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Мотузяник Война России против Украины

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