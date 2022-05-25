«Ведем маневренную оборону»: в Минобороны рассказали о ходе наступления РФ на востоке 25 мая, 16:14 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны пояснили, что решения Генштаба ВСУ продиктованы спецификой его стратегии (Фото:ВСУ)

В Министерстве обороны рассказали о ситуации с наступлением российских войск на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 25 мая

По словам спикера ведомства Александра Мотузяника, на сегодняшний день противник действительно имеет некоторые временные успехи на отдельных направлениях, однако говорить об отступлении ВСУ нельзя, поскольку шаги, предпринимаемые украинским командованием, продиктованы спецификой его стратегии.

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«ВСУ ведут маневренную оборону на отдельных участках фронта — меняют позиции, отходят в сторону, при благоприятных условиях проводят контрнаступление. Мы имеем широкую цель — освободить всю территорию нашей страны», — пояснил он, добавив, что ситуация на востоке очень динамичная и быстро меняется.

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