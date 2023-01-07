Нардеп Мережко будет баллотироваться на пост президента ПАСЕ 7 января, 19:47 Александр Мережко (Фото:sluga-narodu.com)

Народный депутат от Слуги народа, глава комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко будет баллотироваться на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом он сообщил в Facebook в субботу, 7 января.



Мережко поблагодарил коллег, которые поддержали его решение. По словам нардепа, его программа включает три пункта, первый из которых — «восстановление демократии внутри ПАСЕ».

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«Нынешнюю антидемократическую систему выборов президента, которая является, по сути, выборами без выборов, нужно заменить на настоящие конкурентные выборы. В этом плане ПАСЕ должна быть образцом демократических выборов», — считает он.

Также Мережко призывает избавить ПАСЕ от какого-либо российского или пророссийского влияния и не допустить возвращения политики «диалога» со страной-агрессором.

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Третьим пунктом нардеп назвал расширение системы защиты прав человека в ПАСЕ: активную борьбу с системными нарушениями прав человека и преступлениями против прав человека, которые совершают страны — не члены СЕ, но последствия которых ощутимы в странах-членах.

Александр Мережко — доктор юридических наук, профессор, ранее был вице-президентом ПАСЕ и входил в делегацию в ТКГ по Донбассу. Ассамблею сейчас возглавляет нидерландский политик Тини Кокс.

