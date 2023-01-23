Суд не стал отстранять мэра Полтавы Мамая, которого подозревают в разглашении данных о ВСУ 23 января, 17:19 Городской голова Полтавы Александр Мамай (Фото:Александр Мамай/Facebook)

Киевский районный суд Полтавы в понедельник, 23 января, не отстранил мэра Полтавы Александра Мамая, которого подозревают в разглашении информации о размещении ВСУ. Об этом сам городской голова сообщил Суспільному после заседания.

Закрытое заседание продолжалось больше двух часов, прокуратура просила отстранить Мамая от должности, но суд решил этого не делать. В пресс-службе Полтавской областной прокуратуры заявили, что будут обжаловать решение.



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"…Будем надеяться, что следствие разберется и даст определенную оценку моей невиновности. Знаете, что было, как было. Хотелось, как лучше, получилось, как получилось", — сказал Мамай.

20 января Киевский райсуд Полтавы отклонил ходатайство обвинения об аресте Мамая.



29 декабря СБУ сообщила мэру Полтавы Александру Мамаю о подозрении в распространении данных о воинской части ВСУ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Мамай говорит, что озвучил открытую информацию. При этом, по данным следствия, ее не публиковали в открытом доступе ни Генштаб ВСУ, ни Министерство обороны, ни другие уполномоченные органы. По мнению мэра, подозрение ему — «попытка установить диктатуру».

В декабре 2021 года Александра Мамая внесли в базу сайта Миротворец из-за его слов в эфире телеканала Наш. Он утверждал, что на востоке Украины «воюют две сверхдержавы США и Россия», а на оккупированных РФ украинских территориях на Донбассе якобы «брат идет на брата».