Диктаторский цинизм: Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости, пожелав им «мира» 24 августа, 09:36 Александр Лукашенко заявил о добрососедских отношений между Украиной и Беларусью (Фото:Ramil Sitdikov/REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, поддерживающий кремлевского агрессию против Украины, решил поздравить ее жителей с Днем Независимости.

Соответствующее обращение было обнародовано в среду, 24 августа, на его сайте.

При этом особый цинизм поздравления Лукашенко состоит в том, что на фоне ракетных обстрелов украинцев с территории Беларуси он пожелал им «мирного неба» и «толерантности».

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«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековый фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и дальше будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровня», — заявил узурпатор.

Кроме того, Лукашенко, захвативший власть в Беларуси путем жесточайших репрессий против собственных граждан, решил пожелать украинскому народу «мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

Празднование 31-й годовщины Независимости Украины в 2022-м проходит не только в условиях войны с РФ, но и угрозы новых провокаций со стороны Кремля против мирного населения, в связи с чем массовые мероприятия по случаю праздника было решено не проводить.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Наталья Гуменюк 21 августа сообщила, что российские войска накануне увеличили количествобоевых кораблей с крылатыми ракетами Калибр в Черном море.

О планах РФ нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным учреждениям подтвердило со ссылкой на данные разведки и агентство Reuters, а посольство США из-за данных угроз призвало своих граждан покинуть Украину.

В свою очередь президент страны Владимир Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества российских ракетных ударов на День Независимости.

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