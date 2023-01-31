Кто такой Александр Лиев? Почему вокруг чиновника Минобороны, бывшего министра АРК, разразился скандал 31 января, 16:34 Сюжет Александр Лиев исполняет обязанности главы департамента Минобороны в сфере военно-технической политики, развития вооружения и военной техники (Фото:Александр Лиев / Facebook)

Вокруг Александра Лиева, одного из чиновников Министерства обороны Украины, разворачивается публичная дискуссия — из-за скандальных пророссийских взглядов и активности Лиева предыдущих лет, о чем напомнил Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции.

За несколько дней до нелегитимного «референдума» в Крыму весной 2014 года Лиев, на тот момент министр курортов и туризма на полуострове, призывал «услышать Крым», а осенью 2013 года демонстрировал орден от Российского императорского дома (потомков Романовых, ныне живущих в эмиграции).

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Критический пост Шабунина о Лиеве получил огласку на фоне повышенного внимания к Минобороны Украины в течение последних недель.

Контекст нового скандала

С одной стороны, недавно министерству пришлось разъяснять процедуру закупок питания для ВСУ. Хотя обвинения в завышенных ценах на такие закупки Алексей Резников опроверг, в отставку добровольно ушел профильный замминистра Вячеслав Шаповалов. Кроме того, с должности был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий, а Минобороны анонсировало ряд реформ в процедурах обеспечения ВСУ питанием.

С другой стороны, 27 января Главное управление разведки Минобороны предупредило, что ожидает в ближайшее время "широкой информационно-психологической спецоперации по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства". В ГУР спрогнозировали, что такая кампания будет направлена против ряда руководителей силовых структур, включая Резникова, и включает в себя «вброс» сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ. Целью таких ИПСО в ГУР назвали попытку «посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров» и подорвать доверие к Украине.

Заявление Шабунина о Лиеве

31 января Центр противодействия коррупции и его глава Виталий Шабунин обнародовали посты об Александре Лиеве, который летом 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны Украины. Речь идет о департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной технике.

На сайте министерства указано, что среди компетенций подотчетного Лиеву департамента есть следующие функции:

осуществление закупки вооружения и военной техники ( ВВТ);

ВВТ); военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями в интересах оснащения ВСУ современными образцами техники;

организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке или модернизации ВВТ.

Шабунин утверждает, что в рамках этой ответственности у Александра Лиева якобы есть полномочия "подписывать оборонные контракты Минобороны". В то же время Александр Резников еще летом 2022 года объяснял, что министерство запускает работу Агентства оборонных закупок, на которое и должна быть возложена ответственность за импорт товаров военного назначения. Тогда Резников называл агентство «своеобразным Amazon, только с товарами милитарного назначения». «Именно по этой модели с учетом стандартов НАТО создано Агентство оборонных закупок Минобороны. Это прозрачный механизм, понятный нашим партнерам, бизнесу и производителям», — объяснял Резников.

Виталий Шабунин привел несколько скандальных высказываний Лиева времен его работы министром курортов и туризма АР Крым при президенте Викторе Януковиче и вскоре после его бегства из Украины. Так, осенью 2013 года Александр Лиев заявлял "Служу отечеству!" после того, как получил в Симферополе «императорский орден Святой Анны». Это награда от Марии Романовой, которая возглавляет Российский императорский дом потомков Романовых (в статусе «ее императорского высочества государыни великой княгини Марии Владимировны»). Правда, впоследствии Лиев удалил свой пост.

Скриншот впоследствии удаленного поста Лиева, 2013 год / Инфографика: УП

А 5 марта 2014 года, когда в Крым уже были введены российские войска и за 11 дней до сфальсифицированного Россией "референдума", Александр Лиев в интервью Громадському призвал Киев «услышать Крым», напомнил Шабунин. В этом комментарии чиновник заявлял, что "проблему Крыма" решит «легализация референдума и проведение его вместе с украинской властью, какой бы она ни была, и расширение полномочий Крыма до уровня полноценной […] автономии». Тогда же Лиев заявил, что «с материка» на жителей Крыма якобы давил «информационный шквал», спровоцировавший у них «чувство страха». Лиев призвал разобраться с этой природой этого страха, заявляя: «Конечно, мы ментально русские, хотя многие из нас говорят на украинском языке, многие полюбили эту страну, хотя […] это [Крым в составе Украины] не наш был выбор. […] И мне лично жаль, что сейчас это распадается, но это не из Крыма исходит».

«Здесь врагов нет», — заявил Лиев в конце короткого интервью, после чего свободно зашел «в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными», подчеркивает Шабунин.

Кроме того, в январе 2006 года Александр Лиев, по словам председателя Центра противодействия коррупции, «координировал пикеты и блокпосты у маяков, которые после распределения Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ». «Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа», — напомнил Шабунин, задаваясь рядом вопросов о том, как Лиев сегодня может работать в Минобороны.

Пикет проходил под лозунгом о том, что Крым якобы является «территорией украинско-российского братства».

Материал о пикете с участием Лиева 2006 года / Инфографика: Виталий Шабунин / День

Все эти детали биографии Лиева подтвердила также журналистка Янина Соколова.

"Неужели в стране с миллионной армией, воюющей девять лет и имеющей немалый пласт специалистов военного обеспечения, не нашлось не "ментально русских“? Этот вопрос я адресовала министру обороны Алексею Резникову. Алексей прочел мое сообщение и промолчал. О комментарии об этой жизненной саге я попросила и самого Александра Лиева», — пишет Соколова.

Она также утверждает, что «наши западные партнеры, в том числе представители Пентагона, в курсе кейса этого человека». «Уверена, соответствующие вопросы они зададут и членам правительства: как человек с таким бэкграундом оказался в стенах стратегического министерства. И кто он на самом деле», — сказала журналистка.

Партия регионов, работа в Крыму и «второй шанс» после аннексии полуострова: что еще стоит знать об Александре Лиеве

Александру Лиеву 47 лет, он родился в Российской Республике Коми.

В 1994-1996 годах проходил службу в Вооруженных силах Украины, о чем сам недавно напомнил в декабре 2022 года в день ВСУ.

«Военную присягу я принял в 1994 году в в/ч 26156 (городок Макаров 1). Два года срочной службы в молодой украинской армии были таки себе испытанием. Тогда наша армия выглядела советской и существовала в режиме демонтажа. У страны не было понимания, зачем ей быть сильной», — вспоминал Лиев.

Уже позже Лиев получил образование в Херсонском техническом университете и в Национальной академии государственного управления при президенте Украины, он также имеет статус кандидата наук государственного управления.

В 2004-2006 входил в состав политсовета Народно-демократической партии, в 2010-2014 году - член Партии регионов. Был депутатом Верховной рады АР Крым пятого созыва.

Фото: Александр Лиев / ФБ

Карьера Лиева в Крыму начиналась с работы слесарем в Армянске в середине 90-х, после чего Лиев работал на коммерческих предприятиях Армянска.

В начале 2000-х стал гендиректором ООО Завод Сиваш в Красноперекопске, после чего возглавил правление ОАО Бром в этом же городе. В то время главой администрации Северокрымской экспериментальной экономической зоны Сиваш стал глава Красноперекопского горсовета Сергей Куницын. Именно Куницын, впоследствии возглавивший правительство АР Крым, и привел Лиева в политику, пишет Виталий Шабунин.

В 2005 году Лиев переехал в Киев, где стал замдиректора Европейского института политической культуры.



Далее у Александра Лиева был черновицкий период карьеры: в 2006—2009 годах он работал на руководящих должностях в аппарате Черновицкой обладминистрации, занимал должность заместителя директора ГП Черновицкий облавтодор.

В 2009 году вернулся в Крым, где возглавил Севастопольское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.

С 2010 года, когда Лиев присоединился к Партии регионов, он стал главой Республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и оросительному земледелию.



С ноября 2010 года работал министром курортов и туризма Автономной Республики Крым.

Лиев признавал, что голосовал за Виктора Януковича на президентских выборах, хотя после побега диктатора из Украины выражал свое разочарование им. «Я сожалею, что этот человек ввел в заблуждение такое количество людей. Но глупо винить всех, кто голосовал за Януковича», — заявлял Лиев в интервью Громадському весной 2014 года в уже оккупированном Крыму.

После незаконного российского "референдума" на полуострове Александр Лиев неожиданно для себя оказался в списке персон нон-грата, обнародованном оккупационными "властями" Крыма после аннексии весной 2014 года. Тогда отмечалось, что это вызвано «его деятельностью и высказываниями, подвергающими сомнению результаты "референдума» (проведенного нелегитимно). По версии Шабунина, в оккупационное «правительство» Аксенова Лиева не взяли из-за тогдашней близости к «донецким» и крымскому правительству Василия Джарты, с которыми конфликтовали «крымские» круги пророссийских политиков.

После этого Лиев вернулся в материковую Украину, в 2014 году был назначен первым заместителем гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Тогда Аласания признавал противоречивость предыдущих «политических предпочтений» Лиева, однако заметил, что тот «сделал свой выбор, и этот выбор — Украина». Поэтому назначение в НТКУ Аласания назвал для бывшего крымского чиновника «вторым шансом».

Инфографика: Зураб Аласания / Facebook

Тогда глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко призывал Алансию уволить Лиева из-за его позиции во время аннексии Крыма.



Также в период после Революции достоинства Лиев возглавлял Ассоциацию индустрии гостеприимства Украины, был советником министра аграрной политики Алексея Павленко во втором правительстве Арсения Яценюка, выступал в СМИ как эксперт туристической отрасли.

В 2016 году Лиев заявлял, что Россия превращает Крым « на авианосец, где нет места туризму и сельскому хозяйству». Он также заявлял о росте протестных настроений на полуострове.

"Если мы сможем и подготовимся использовать те протестные настроения, которые будут расти в Крыму, то вернуть Крым у нас появится шанс. Другое дело, что я не вижу никаких шагов или сил с нашей стороны, чтобы мы подготовились к такому шагу. Более того, есть много шагов, отдаляющих Крым и Украину. Мало кто из жителей Украины скажет, что через два года Крым стал ближе к Украине», — сказал тогда Лиев.



Летом 2022 года Александр Лиев, по данным Шабунина, был назначен в.и. о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

В июне 2022 года он подтвердил, что работает в Минобороны и опроверг слухи, что якобы претендует на должность начальника Черновицкой ОВА вместо Сергея Осачука.

«У меня все 4.5.0, у меня все хорошо, я в Кривом Роге, на родине президента, только что завершили совещание в бригаде ТрО. Занимаюсь вооружением в ВСУ, работаю, служу в Министерстве обороны. Одной из основных задач является вопрос вооружения», — заявил тогда Лиев, заверив, что имеет «очень важное задание сейчас в рядах ВСУ, в Министерстве обороны в частности» и не планирует возглавлять Черновицкую ОВА.

Фотографии, маркированные тегом «Министерство обороны Украины», Лиев публикует с начала российского вторжения.