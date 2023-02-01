Скандал вокруг Александра Лиева. Чиновник ответил на обвинения о его прошлом, в соцсетях дискутируют об «атаке на Минобороны» 1 февраля, 12:34 Сюжет Александр Лиев подробно ответил на обвинения в свой адрес (Фото:Александр Лиев / Facebook)

Публичная дискуссия о довоенных заявлениях Александра Лиева, ныне исполняющего обязанности руководителя департамента Минобороны, получила новое продолжение. Лиев предоставил документы о его проверках силовыми структурами, а многие лидеры мнений встали на защиту министерства и его руководителя Алексея Резникова на фоне громкой истории.

NV приводит ответ Александра Лиева на обвинения Виталия Шабунина и важные альтернативные аргументы лидеров мнений, на которые стоит обратить внимание в ситуации вокруг Лиева.

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Почему о Лиеве дискутируют: главное

Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев работает в Минобороны Украины и с лета 2022 года временно исполняет обязанности руководителя одного из важных департаментов министерства — департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники, отвечающего, в частности, и за закупку оружия.

31 января Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, напомнил о ранее уже известных противоречивых моментах биографии Лиева, преимущественно до 2014 года. Именно в этот день министр обороны Украины Алексей Резников находился с визитом во Франции [по итогам переговоров объявлено о 12 дополнительных САУ Caesar для ВСУ].

Шабунин же, требуя реакции Резникова, напомнил факты о Лиеве, которые, по его словам, «элементарно гуглятся». Речь шла о неоднозначных высказываниях Лиева весной 2014 года в Крыму (тогда незадолго до фиктивного «референдума» он поддержал идею его провести, но в украинской юрисдикции, и призвал «услышать Крым»), награждение Лиева орденом от Российского императорского дома осенью 2013 года. Также Шабунин вспомнил 2006-й год, когда Лиев «координировал пикеты и блокпосты у маяков, которые после разделения Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ». Шабунин поставил вопрос о соответствии Александра Лиева занимаемой должности.

Разоблачение Шабунина прозвучало через несколько дней после того, как 27 января Главное управление разведки Минобороны предупредило, что ожидает в ближайшее время «широкой информационно-психологической спецоперации по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства». В ГУР спрогнозировали, что такая кампания дискредитации будет направлена против ряда руководителей силовых структур, включая Резникова, будет происходить в виде «вброса» сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ. Целью таких ИПСО в ГУР назвали попытку «посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров» и подорвать доверие к Украине.

Прошел все необходимые проверки и полиграф: ответ Александра Лиева и представителей Минобороны

В ночь на 1 февраля Александр Лиев обнародовал на своей странице в Facebook подробный ответ на обвинения в его адрес, которые озвучил Шабунин, и звучавшие в адрес Лиева ранее. «Согласен, что отвечать на публичные обвинения, как и любые другие, нужно обязательно. Именно таким обществом мы являемся», — убежден чиновник Минобороны.

Лиев привел копии документов, свидетельствующих о таких фактах:

Осенью 2022 года он уже давал официальные разъяснения в ответ на депутатский запрос с идентичными обвинениями в якобы пророссийских позициях. ( Лиев приложил копию разъяснений в девяти пунктах по каждому факту. Разъяснения касались сообщений о блокировке маяков в Крыму в 2006 году, написании доклада Укрепление российско-украинской дружбы , членства в Партии регионов и якобы поддержания « референдума» в 2014 году);

в якобы пророссийских позициях. Лиев приложил копию разъяснений в девяти пунктах по каждому факту. Разъяснения касались сообщений о блокировке маяков в Крыму в 2006 году, написании доклада , членства в Партии регионов и якобы поддержания референдума» в 2014 году); Тогда же, несколько месяцев назад, Лиев попросил министра обороны Алексея Резникова назначить ему проверку на полиграфе, которую впоследствии прошел (обнародованы документы о ее проведении). «Министр обороны обратился в СБУ и меня пригласили в кабинет психологической экспертизы в центральный офис СБУ на Владимирской улице. Четыре с половиной часа довольно скучной процедуры. Вопросы касались государственной тайны, связей с разными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. Откровенность моих ответов была подтверждена», — рассказал Лиев.

документы о ее проведении). «Министр обороны обратился в СБУ и меня пригласили в кабинет психологической экспертизы в центральный офис СБУ на Владимирской улице. Четыре с половиной часа довольно скучной процедуры. Вопросы касались государственной тайны, связей с разными иностранными гражданами и спецслужбами и коррупционных рисков. Откровенность моих ответов была подтверждена», — рассказал Лиев. в 2014—2022 годах Лиев, по его словам «ч етыре раза успешно прошел спецпроверки относительно допуска к государственной тайне ;имеет награды ГУР, главнокомандующего ВСУ, Минобороны».



Александр Лиев также заявил о нескольких целенаправленных информационных кампаниях, которые, по словам чиновника, были развернуты против него в предыдущие годы и закрепили представление о его «пророссийской биографии». Среди таких кампаний Лиев выделил две:

Во время его работы в Черновицкой ОГА ( 2006−2009) — кампания черного пиара, которую, как утверждает Лиев, якобы устроил владелец местной черновицкой газеты ЧАС Петр Кобевко. «Этот господин требовал ежемесячный платеж в 10 тыс. долларов США в обмен на лояльность. Об этом шантаже я рассказал местным журналистам на пресс-конференции. Указанный гражданин стал моим „поклонником“ и регулярно публикует дезинформацию и фейки по мне», — объяснил Лиев.

2006−2009) — кампания черного пиара, которую, как утверждает Лиев, якобы устроил владелец местной черновицкой газеты ЧАС Петр Кобевко. «Этот господин требовал ежемесячный платеж в 10 тыс. долларов США в обмен на лояльность. Об этом шантаже я рассказал местным журналистам на пресс-конференции. Указанный гражданин стал моим „поклонником“ и регулярно публикует дезинформацию и фейки по мне», — объяснил Лиев. Во время работы Лиева уже после Революции достоинства в Национальной телерадиокомпании Украины ( НТКУ), где он работал исполнительным директором. Тогда произошел конфликт НТКУ с телекомпанией ЭРА-ТВ, принадлежавшей Андрею Деркачу ( в настоящее время внесен в украинские и американские санкционные списки и лишен украинского гражданства). «ЭРА со времен Кучмы арендовала у НСТУ эфирное время и выпускала ангажированные „новости“ на принадлежащем обществу канале. Конечно, такой договор мы расторгли. Прошли длительные суды, а тем временем Деркач с целью влияния на НСТУ организовал массированную информационную атаку против меня и „создал мою пророссийскую биографию“. Одной из фишек взяли тот факт, что я родился в Ухте, где временно находилась моя мать, но трехлетним ребенком стал жителем украинского Армянска, АР Крым», — напомнил Лиев.

Относительно самых резонансных упреков в его адрес и с учетом этих двух кампаний Александр Лиев дал такие объяснения.

Обвинения в «оправдании российской агрессии» и «референдума» в Крыму: Лиев объяснил, что дал резонансное интервью Громадському еще в феврале 2014 года и вскоре после него уехал из Крыма. «В тот февральский день 2014 года утром была распространена информация о «референдуме», на котором якобы будет предложено расширение полномочий АР Крым в составе Украины. […] На том видеокомментарии корреспонденту Громадського я говорил о необходимости увеличения полномочий АРК и подчеркивал, что именно в составе Украины. Полное видео есть в YouTube, большую часть того комментария я говорю по-украински. Но технологи и пиарщики Деркача нарезали из этого необходимые кусочки. Уже через два дня после видеозаписи оккупанты заявили о другом содержании референдума. Днем я сделал несколько публичных заявлений, получил угрозы. Вечером собрал детей, вещи и уехал из Крыма. Через несколько дней оккупанты объявили меня персоной нон грата, запретив въезд в Крым, а причиной в своем «решении» сепаратисты назвали «непризнание легитимности референдума», — напомнил Лиев.

История с «крымскими маяками 2006 года» — Лиев заявил, что информация была искажена и назвал историю «совершенно вымышленной», хотя признал, что в то время был членом команды Сергея Куницына и «участвовал в акциях соответствующей политической команды в рамках избирательной кампании 2006 года». «Мы были тогда в официальной оппозиции к крымской власти и действовали полностью в украинском правовом поле», — заверил Лиев.

Относительно других фактов биографии: чтобы опровергнуть обвинения в «пророссийскости», Александр Лиев дополнительно привел ряд фактов, среди которых такие:

с 2009 года был в попечительском совете единственной украиноязычной газеты Крыма Кримська світлиця ;;

;; в 2014 году создал и возглавил Крымскую правозащитную группу 20 февраля , которая за семь лет работы « провела десятки мероприятий, помогла почти 2 тысячам крымских переселенцев»;

, которая за семь лет работы провела десятки мероприятий, помогла почти 2 тысячам крымских переселенцев»; участвовал в разработке Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя ;

; возглавлял Офис реформ в Минагрополитики в 2015—2016 годах ( «Именно тогда мы ввели большой ряд механизмов прозрачности», — напомнил Лиев);

«Именно тогда мы ввели большой ряд механизмов прозрачности», — напомнил Лиев); три года избирался экспертом Украинского культурного фонда;



три года по контракту работал консультантом американского проекта USAID и занимался развитием малого и среднего бизнеса Приазовья и Востока Украины;

его дети говорят по-украински, «и даже в Крыму говорили по-украински».

Относительно работы в Минобороны и после полномасшабного вторжения России. Александр Лиев рассказал, что 24 февраля 2022 года «с оружием в руках защищал Киев, а уже в марте и апреле организовал и доставил 14 тысяч тонн оружия в зоны боевых действий»: «С Виталием Кимом вооружали Николаевщину, с Дмитрием Живицким — Сумщину, с Сергеем Гайдаем — Луганщину, с Виталием Ковалем — Ровенщину, Алексеем Кулебой — Киевщину».

С мая 2022 года Лиев, по его словам, «был переведен на другое направление работы» и с тех пор ежедневно координирует процессы, значительная часть которых не подлежит разглашению. Некоторые зоны своей ответственности Лиев очертил так:

разработал нормативное регулирование по упрощению процедуры допуска к эксплуатации вооружения и военной техники ( «Сейчас эта процедура занимает три недели и является самой простой в мире», — напомнил чиновник);

«Сейчас эта процедура занимает три недели и является самой простой в мире», — напомнил чиновник); организовал заключение и выполнение 16 государственных контрактов на БПЛА украинского производства;

организовал поставки более 500 бронемашин в ВСУ.

работает над поставками боеприпасов ( «Здесь не все так просто, как хотелось бы. Это сверхсложная и сверхважная задача, которой я живу», — добавил Лиев).

Резюмируя обвинения, озвученные в его адрес, Лиев заверил, что «готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, на этот раз публично» — и дал разрешение на обнародование результатов. Он также отметил, что не знаком с Виталием Шабуниным, а тот не обращался к нему «за комментариями и с любыми запросами».

Лиев подчеркнул, что скандал вокруг него «усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен он не против меня — очевидно, это попытка дискредитировать министра обороны [Алексея Резникова]». «Кто за этим стоит и зачем это делает, я не знаю. Уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди, — предположил Лиев. — Я готов в любую минуту подать заявление об увольнении и продолжать работу для победы в любой другой форме, в том числе рядовым солдатом».

Вечером 31 января сайт Цензор.НЕТ также получил от Минобороны соответствующие документы по поводу целесообразности назначения Александра Лиева на должность — те же бумаги, копии которых обнародовал позже и сам чиновник.



Кроме того, Алексей Копытько, советник Алексея Резникова, отреагировал на скандал в отдельном посте, подтвердив результаты работы Александра Лиева для обороноспособности Украины и назвал скандал «просто диверсией». «Идет нескрываемая попытка сбить министра обороны. Подстава перед Рамштайном [скандал по закупкам для ВСУ якобы по завышенным ценам]. Теперь подстава во время переговоров в Париже. Это не совпадение», — убежден Копытько.

Он напомнил, что Лиев, как и каждый чиновник во время устройства на госслужбу, прошел спецпроверки. «А при получении доступа к „секретке“ — еще одну, гораздо более глубокую проверку СБУ», — объяснил советник Резникова.

«Лиев 25−26 февраля 2022 года организовывал перевозку и раздавал оружие людям в Киеве. Когда многие сегодняшние критики резко ушли в тину. Лиев в самые тяжёлые месяцы как муравей днями и ночами таскал оружие в Украину такими волшебными способами, что словами не описать. Когда те же критики обороняли львовско-ужгородский котел», — рассказал Копытько.

Он также напомнил, что после назначения в важный департамент Минобороны чиновник «форсировал работу по упрощению принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию в армии: раньше принимали за полтора-два года — сейчас за пару недель».

Реакция соцсетей



Резонансная история вокруг Александра Лиева спровоцировала дискуссию в соцсетях. Многие лидеры мнений призывают СМИ и украинское общество более взвешенно оценивать якобы громкую информацию во время войны и помнить о том, в контексте каких оборонных усилий Украины она звучит.

Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы Украинского католического университета, считает ситуацию вокруг Лиева продолжением целенаправленной атаки на Минобороны Украины и предупреждает о ее рисках.

«Атака на Министерство обороны продолжается. Продолжение следует. Цель одна — сорвать поставки оружия и весеннее наступление ВСУ. Ищут слабые звенья — коррупцию (к сожалению, она кое-где еще есть), людей со сложными биографиями (простая биография у тех, кто просидел всю эпоху на диване) и т. д. Но самым слабым звеном является рядовой украинец, не понимающий необходимости защищать ключевые государственные институты во время войны», — отмечает Пекарь.

Он также предполагает, что следующим объектом подобных информационных атак может стать Министерство иностранных дел Украины — «второе воюющее министерство». «Обратите внимание — никто не атакует налоговую и таможню. Очевидно, что там нет коррупции и работают исключительно святые люди с чистыми биографиями», — отметил Пекарь.

Ветеран АТО Александр Сосницкий участник бывшего спецпроекта NV Жить ради жизни, ранее также работавший на госслужбе, по случаю нескольких скандалов вокруг Минобороны напоминает, что «настоящая борьба с коррупцией — тихое и неблагодарное дело, совсем не похожее на заказную кампанию».

«Я не говорю, что с коррупцией не нужно бороться, но говорю, что шумные разоблачения никогда не служат этой цели. Здесь не имеет значения, прекращаем ли мы в итоге строить катера на Ленкузне или просто вымазываем в говно министра обороны, с соответствующими последствиями для оборонной поддержки государства», — отметил Сосницкий.



По случаю «антикоррупционных» истории, центром которых пытаются сделать Минобороны, он подчеркивает: «Антикоррупционеры, которые имеют колоссальное влияние, не имеют адекватной ответственности. И это самое большое зло, которое дает возможность маскировать политику под борьбу с коррупцией. А как следствие это дискредитирует грантовую общественную деятельность в целом», — подчеркивает Александр Сосницкий.

Журналистка NV Ольга Духнич, ранее работавшая преподавателем психологии в Таврическом национальном университете в Крыму, в ответ на объяснение Лиева выразила надежду, что громкая история завершится «быстро и без угроз для закупок».

Инфографика: Ольга Духнич / Facebook

Пользователь Олесь Рубан в ответ на сообщение и оправдание Александра Лиева отмечает, что история оставляет немало вопросов к обеим сторонам. С одной стороны, по его мнению, не все объяснения и формулировки Лиева оставляют проясненной картину его мотивов и дальнейшие действия в резонансных случаях. С другой, упреки Шабунина, по его мнению, выглядят «упрощенными». «Прошлое бывает у каждого, в том числе, мягко говоря, не айс. Есть примеры, когда люди на ситуацию с Крымом реагировали плохо, а сейчас этот человек погиб в окопе на востоке. Главным образом, многое зависит от того, какое прошлое творит человек сегодня», — отмечает Олесь Рубан.

«Вижу такую ситуацию: вокруг МО разворачивается борьба. […] Итог такой сегодня для меня: деятельность МО требует проверки и контроля, личности, вызывающие вопросы должны пройти публичную проверку. Посмотрим, что скажет министр. Потому что он, как руководитель, несет ответственность за кадры», — резюмировал Рубан.

Инфографика: Олесь Рубан / Facebook