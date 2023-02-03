Экс-чиновник Минобороны Лиев просит СБУ проверить источники журналистов из-за данных о «российском паспорте» 3 февраля, 13:46 Александр Лиев (Фото:Александр Лиев/Facebook)

Бывший врио главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев обратился в Службу безопасности Украины, чтобы выяснить мотив источников журналиста Украинской правды, которые сообщили о его якобы российском гражданстве.



Об этом он сообщил в пятницу, 3 февраля.



Лиев рассказал, что за ночь вместе с семьей получил около 200 сообщений с угрозами. Как и почему появился фейковый паспорт, он не понимает, поэтому обратился в СБУ.

Видео дня

«Я с холодком по спине представляю, что было бы, если бы этот фейковый паспорт сделали более качественно. Если бы написали мою фамилию без ошибок, номер более-менее сознательный паспорту присвоили, фотографию мою поставили бы, а не ту. Как мне тяжело было бы это все объяснять. К счастью, источник был какой-то бестолковый. А возможно, это было сделано специально», — сказал Лиев в видеообращении.

Он рассказал, что перед ним по телефону извинилась главная редактор УП Севгиль Мусаева, а также автор материала журналист Михаил Ткач — издание опубликовало опровержение. Лиев заявил, что уже уволен с должности в Минобороны и сейчас передает дела.

2 февраля источники издания Украинская правда заявляли, что Лиев якобы имеет российский паспорт. Сам он это опроверг, в Минобороны тоже сказали: такие факты не подтверждают. Он заявил, что весь негатив и шквал общественной критики, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и затормозит процессы, которыми он занимается в министерстве.