Рада назначила Кубракова вице-премьером и главой двух объединенных министерств

1 декабря, 16:24
Поделиться:
Александр Кубраков (Фото:Укравтодор)

Александр Кубраков (Фото:Укравтодор)

Верховная Рада в четверг, 1 декабря, назначила Александра Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, назначение поддержали 263 депутата.

Читайте также:
Банковая взялась за Грушевского. Офис президента затеял сокращения в Кабмине — уволить могут не отдельных чиновников, а целые министерства

Ранее собеседники НВ среди представителей власти говорили, что правительство готовит слияние Мининфраструктуры и Минрегионразвития, и это ведомство возглавит Кубраков. 30 ноября в парламент поступило его заявление об отставке с должности министра инфраструктуры.

Видео дня

Читайте также:

3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий. Кабинет министров назначил его главой правления НАК Нафтогаз.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мининфраструктуры Верховная Рада Кабинет министров Украины Минрегион Александр Кубраков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X