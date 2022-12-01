Рада назначила Кубракова вице-премьером и главой двух объединенных министерств 1 декабря, 16:24 Александр Кубраков (Фото:Укравтодор)

Верховная Рада в четверг, 1 декабря, назначила Александра Кубракова вице-премьером — министром инфраструктуры и регионального развития.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, назначение поддержали 263 депутата.

Ранее собеседники НВ среди представителей власти говорили, что правительство готовит слияние Мининфраструктуры и Минрегионразвития, и это ведомство возглавит Кубраков. 30 ноября в парламент поступило его заявление об отставке с должности министра инфраструктуры.

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3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий. Кабинет министров назначил его главой правления НАК Нафтогаз.