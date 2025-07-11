После информации об обысках. Кубраков отрицает свою причастность к делу о мошенничестве нардепа Шевченка

Александр Кубраков заявил, что последний раз контактировал с Шевченко еще до начала полномасштабной войны (Фото: NV / Наталья Кравчук)

Бывший вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков отреагировал на информацию об обысках по делу о вероятном мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко.

На своей странице в Facebook Кубраков написал, что не имеет никакого отношения «ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям».

Он отметил, что последний раз контактировал с Шевченко еще до начала полномасштабной войны. Кубраков уточнил, что тогда нардеп обращался к нему как к министру инфраструктуры.

Экс-министр отметил, что никогда ничего не скрывал и не будет этого делать сейчас.

«Как во время работы на государственной службе, так и сейчас, считаю, что правоохранители должны всегда иметь свободный доступ ко всем необходимым им материалам. Все, с кем я работал, знают об этом принципе — мы всегда оперативно предоставляли всю информацию правоохранительным органам по первому их запросу», — добавил Кубраков.

11 июля Украинская правда со ссылкой на источники написала, что Государственное бюро расследований проводит обыски у Кубракова. По данным издания, нардеп Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 миллионов гривен якобы на закупку удобрений в Беларуси.

Собеседник УП в правоохранительных органах утверждает, что способствовать Шевченко в реализации этого замысла мог Кубраков.

Антиукраинская деятельность нардепа Евгения Шевченко антиукраинская деятельность

7 ноября 2024 года нардеп Евгений Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры со страной-агрессором Россией. Также Шевченко заявил, что «нужно заканчивать с политическими преследованиями» нардепов.

14 ноября нардепу Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, нардеп массово распространял фейки российской пропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри Украины.

13 июня Офис генерального прокурора сообщил о новом подозрении в госизмене в условиях военного положения нардепу Шевченко.

По данным досудебного расследования, после 24 февраля 2022 года нардеп записывал программы на своих каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, и этот контент позже распространяли российские пропагандистские СМИ.

Шевченко, в частности, утверждал, что украинская власть не может удержать территории и достичь мира, а также распространял мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с Россией. Он также неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и местным диктатором Лукашенко. После этого нардеп распространял фейки об «отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси».

Евгений Шевченко был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Слуга народа в одномандатном избирательном округе № 76 (Запорожская область) как беспартийный. До 2021 года он входил во фракцию этой политсилы.