«Выполнена одна из рекомендаций». В ЕС отреагировали на назначении Клименко главой САП 28 июля, 14:56 Матти Массикас приветствовал назначении Александра Клименко главой САП (Фото:Estonian Foreign Ministry/Flickr)

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас приветствовал назначение Александра Клименко главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В своем Twitter он отметил, что Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии, которые сопровождали получение Киевом статуса кандидата на членство в ЕС.

«Александр Клименко был назначен сегодня главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры — Украина выполняет одну из рекомендаций, сопровождавших получение статуса кандидата в ЕС! Завершился долгий процесс отбора, который дает свои уроки», — написал Маасикас.

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28 июля Александр Клименко был назначен руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Генпрокурор Андрей Костин подписал указ об утверждении Клименко в должности главы САП в присутствии главы государства Владимира Зеленского.

Клименко — детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.



Назначение руководителя САП и главы НАБУ является одним из требований вступления Украины в Европейский Союз.

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