Зеленский изменил состав своей Ставки: кто в нее вошел 10 апреля, 21:29 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский включил министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Александра Камышина в понедельник, 10 апреля.

Видео дня

Указ президента вступает в силу с дня опубликования.

Последнее заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось в пятницу, 7 апреля. Там рассмотрели меры по предотвращению утечки информации о планах Сил обороны.

Бывший глава правления Укрзализныци Александр Камышин возглавил Минстратегпром 21 марта.