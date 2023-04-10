Зеленский изменил состав своей Ставки: кто в нее вошел
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский включил министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина в состав Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Александра Камышина в понедельник, 10 апреля.
Указ президента вступает в силу с дня опубликования.
Последнее заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось в пятницу, 7 апреля. Там рассмотрели меры по предотвращению утечки информации о планах Сил обороны.
Бывший глава правления Укрзализныци Александр Камышин возглавил Минстратегпром 21 марта.