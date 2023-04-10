Зеленский изменил состав своей Ставки: кто в нее вошел

10 апреля, 21:29
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский включил министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина в состав Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский постановил ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Александра Камышина в понедельник, 10 апреля.

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Указ президента вступает в силу с дня опубликования.

Последнее заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось в пятницу, 7 апреля. Там рассмотрели меры по предотвращению утечки информации о планах Сил обороны.

Бывший глава правления Укрзализныци Александр Камышин возглавил Минстратегпром 21 марта.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Зеленский Александр Камышин Ставка верховного главнокомандующего

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