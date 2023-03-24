Зеленский уволил Камышина с должности внештатного советника 24 марта, 20:28 Александр Камышин (Фото:Укрзализныця / Facebook)

Президент Владимир Зеленский уволил с поста внештатного советника нового министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Указ опубликован на сайте главы государства в пятницу, 24 марта.

Камышин сообщил о своей отставке с должности главы правления Укрзализныци 27 февраля. По его словам, они вместе с вице-премьером Александром Кубраковым приняли решение, что он возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе. 3 марта стало известно, что Камышин назначен внештатным советником президента.

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21 марта Верховная Рада назначила Камышина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Его предшественник, бывший глава Минстратегпрома Павел Рябикин, как ожидается, станет послом Украины в Китае. Правление АО Укрзализныця на два года возглавил Евгений Лященко, который до этого отвечал за финансовые вопросы компании.