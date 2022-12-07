ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Грановского по делу о злоупотреблениях на Одесском припортовом заводе 7 декабря, 11:56 Грановского подозревают в организации коррупционной схемы на ОПЗ (Фото:Пресс-служба Александра Грановского)

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-нардепа Александр Грановского, которого подозревают в организации коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Такое решение было принято в среду, 7 декабря, по ходатайству НАБУ.

Отмечается, что реализация Грановским коррупционной схемы при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб ОПЗ (99,5% принадлежат государству) в сумме 93,3 млн гривен.

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В ведомстве отметили, что после задержания обвиняемого, находящегося в международном розыске, и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд, суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.

По данным следствия, в марте — декабре 2015 года тогда еще нардеп Грановский совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. Частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики. В действительности поставки продукции проводил непосредственно ОПЗ. Таким образом, предприятие недополучило многомиллионную прибыль.

Среди подозреваемых по этому делу также проходят заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента-участника коррупционной схемы, доверенное лицо нардепа (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также организатор этой схемы (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Отмечается, что должности указаны на момент совершения преступления.

Досудебное расследование по делу продолжается.

15 ноября НАБУ объявило Грановского в розыск по этому делу, 21 октября ему сообщили о подозрении.

Грановский стал нардепом в 2014 году от БПП, вышел из партии в 2019 году. На последних парламентских выборах он проиграл борьбу кандидату от Слуги народа Александру Куницкому в мажоритарном округе № 169 (Харьковская область).

В 2019 году в СМИ появлялась информация, что экс-нардеп получил израильскую иммиграционную визу и покинул Украину на следующий день после ее выдачи.