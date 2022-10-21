Экс-нардепа Грановского подозревают в организации коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе 21 октября, 18:13 Александр Грановский (Фото:Пресс-служба Грановского)

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают бывшего нардепа в организации коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе (ОПЗ). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в пятницу, 21 октября.

По данным следствия, по этой схеме Одесский припортовый продавал заранее определенной компании минеральные удобрения по заниженным ценам, а эта компания перепродавала продукцию иностранным компаниям уже по рыночной цене. Детективы НАБУ заявили, что схема действовала в марте-декабре 2015 года и из-за нее Одесский припортовый недополучил около 93,3 млн грн.



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В марте 2020 года о подозрении сообщили четырем участникам схемы:

доверенному лицу экс-нардепа ( ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

ч. 5 ст. 27, ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины); заместителю директора ОПЗ ( ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины); начальнику отдела ОПЗ ( ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины); владельцу компании-участницы коррупционной схемы ( ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Доверенное лицо бывшего нардепа и владелец компании, участвовавшей в схеме, объявлены в розыск. Где сейчас сам экс-нардеп, неизвестно. По информации источников издания Бабель, речь о нардепе VIII созыва Александре Грановском.



Грановский стал нардепом в 2014 году от БПП, вышел из партии в 2019 году. На последних парламентских выборах он проиграл борьбу кандидату от Слуги народа Александру Куницкому в мажоритарном округе № 169 (Харьковская область). В 2019 году в СМИ появлялась информация, что экс-нардеп получил израильскую иммиграционную визу и покинул Украину на следующий день после ее выдачи.