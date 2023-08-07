Дубинский прибыл на повторный допрос в ГБР: УП назвала причину 7 августа, 12:07 Дубинского вызывают на допросы в ГБР по делу о подделке документов для выезда за границу во время военного положения (Фото:Александр Дубинский/Facebook)

В понедельник, 7 августа, нардеп АлександрДубинский прибыл на повторный допрос в Госбюро расследований по делу о подделке документов для выезда за границу.

Информацию о повторном допросе политик подтвердил в своем Telegram.

По данным источников УП в правоохранительных органах, повторный допрос понадобился из-за того, что Дубинский отказывается давать ответы по существу вопросов об обстоятельствах своего пребывания за границей и подделки документов.

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Собеседник издания утверждает, что нардеп пытается ввести следствие в заблуждение и манипулирует общественным мнением об открытости к сотрудничеству со следствием.

Сам же парламентарий заявил, что «СБУ-шники получили задачу от Зеленского копать под него» якобы из-за дела о «пленках Деркача». Дело он назвал «политическим преследованием» и «клоунадой».

3 августа правоохранители провели обыски у народного депутата Александра Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. По данным следствия, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение.

Однако сообщается, что он не сопровождал отца — тот самостоятельно выехал, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат.



4 августа Дубинский пришел на допрос в ГБР. Обыски он назвал «незаконными», а обвинения — «надуманными».



11 января 2021 года Александр Дубинский, экс-нардеп Александр Онищенко и еще пять соратников народного депутата Андрея Деркача попали в список санкций Минфина США.



Американские власти считают, что все они являлись частью российской сети внешнего воздействия.

В июне 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

Сам Деркач находится в санкционном списке с 2020 года. В разгар президентской гонки в США он обнародовал записи, на которых, как утверждалось, якобы зафиксированы переговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с тогдашним бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дубинский был одним из инициаторов создания в связи с этим временной следственной комиссии Верховной Рады. Кроме того, во время его совместной пресс-конференции с Деркачем обсуждалась необходимость расследования «коррупции Джо Байдена».