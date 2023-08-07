Дубинский прибыл на повторный допрос в ГБР: УП назвала причину

7 августа, 12:07
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Дубинского вызывают на допросы в ГБР по делу о подделке документов для выезда за границу во время военного положения (Фото:Александр Дубинский/Facebook)

Дубинского вызывают на допросы в ГБР по делу о подделке документов для выезда за границу во время военного положения (Фото:Александр Дубинский/Facebook)

В понедельник, 7 августа, нардеп АлександрДубинский прибыл на повторный допрос в Госбюро расследований по делу о подделке документов для выезда за границу.

Информацию о повторном допросе политик подтвердил в своем Telegram.

По данным источников УП в правоохранительных органах, повторный допрос понадобился из-за того, что Дубинский отказывается давать ответы по существу вопросов об обстоятельствах своего пребывания за границей и подделки документов.

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Собеседник издания утверждает, что нардеп пытается ввести следствие в заблуждение и манипулирует общественным мнением об открытости к сотрудничеству со следствием.

Сам же парламентарий заявил, что «СБУ-шники получили задачу от Зеленского копать под него» якобы из-за дела о «пленках Деркача». Дело он назвал «политическим преследованием» и «клоунадой».

3 августа правоохранители провели обыски у народного депутата Александра Дубинского из-за возможной подделки им документов для выезда за границу. По данным следствия, во время войны нардеп получил разрешение на выезд из Украины под предлогом сопровождения отца на лечение.

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Однако сообщается, что он не сопровождал отца — тот самостоятельно выехал, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем депутат.

4 августа Дубинский пришел на допрос в ГБР. Обыски он назвал «незаконными», а обвинения — «надуманными».

11 января 2021 года Александр Дубинский, экс-нардеп Александр Онищенко и еще пять соратников народного депутата Андрея Деркача попали в список санкций Минфина США.

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Американские власти считают, что все они являлись частью российской сети внешнего воздействия.

В июне 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

Сам Деркач находится в санкционном списке с 2020 года. В разгар президентской гонки в США он обнародовал записи, на которых, как утверждалось, якобы зафиксированы переговоры пятого президента Украины Петра Порошенко с тогдашним бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дубинский был одним из инициаторов создания в связи с этим временной следственной комиссии Верховной Рады. Кроме того, во время его совместной пресс-конференции с Деркачем обсуждалась необходимость расследования «коррупции Джо Байдена».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Государственное бюро расследований (ГБР) Допрос Александр Дубинский

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