«Все по закону». Свириденко объяснила, почему правительство не назначило нового руководителя БЭБ

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко в четверг, 17 июля, заявила, что правительство не назначило Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности по законной процедуре.

Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

По словам премьер-министра, процедура, из-за которой Кабмин не назначил избранного главу БЭБ, была «выполнена в соответствии с законами и нормативными актами».

«Нам было внесено решение и мы как члены правительства рассмотрели это решение, и каждый из нас имел возможность выразить свою позицию — воздержаться, проголосовать за, или отказаться в соответствии с той информацией, которая была услышана соответствующим министром европейской интеграции и юстиции, что касалось связей со страной-агрессором», — сказала она.

8 июля избранный по итогам конкурса на должность директора БЭБ Александр Цивинский заявил, что требует предоставить разъяснения относительно содержания оценок безопасности от Службы безопасности Украины, которые стали основанием для отклонения его кандидатуры Кабинетом министров.

7 июля Кабмин отклонил решение Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины о назначении на должность директора ведомства Александра Цивинского и постановил повторно провести конкурс.

«Правительством также были изучены дополнительные материалы, предоставленные, в частности, Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности», — говорилось в сообщении.

Члены Кабмина единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины — с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые «будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности».

Как ранее сообщал Центр противодействия коррупции, во время заседания комиссии по избранию директора БЭБ стало известно о письме от СБУ, в котором говорилось о том, что несколько кандидатов имеют родственников с паспортами РФ, в том числе и Александр Цывинский.

При этом он неоднократно заявлял, что с отцом, который проживает в стране-агрессоре РФ, не общается годами. Кроме того, как детектив НАБУ Цивинский ранее проходил все проверки для получения доступа к гостайнам, уточняли в ЦПК.

25 июня стало известно, что детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цивинский победил в открытом конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.