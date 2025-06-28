О ЧЕМ МОЛЧИТ СТАТИСТИКА: Увеличилось ли в последнее время в Украине количество людей, употребляющих наркотики, неизвестно, но эксперты считают, что, скорее всего, это так (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Экс-президент Польши Александр Квасьневский рассказал NV, как присоединился к Международной комиссии по вопросам наркополитики, почему необходимо либерализовать эту проблему в Украине и как ее решают в Чехии.

Александр Квасьневский, который был президентом Польши в течение десяти лет, до 2005-го, на этот раз прибыл в Украину в несколько необычном качестве. Опытный европейский политик, дипломат и глава различных международных инициатив приехал в Киев как региональный председатель Международной комиссии по вопросам наркополитики (ECECACD). Эта организация продвигает эффективные реформы наркополитики, основанные на научных исследованиях и правах человека и продвигает переход от запрета наркотиков к их правовому регулированию, оказанию помощи и необходимого лечения людям, употребляющим наркотические препараты.

В течение своего пребывания в украинской столице, Квасьневский и его коллеги по организации планируют ряд встреч с представителями украинского правительства и гражданского общества, причастных к формированию наркополитики в стране с целью перезапуска этой политики и ее улучшения, учитывая очевидные вызовы войны.

Об опыте других стран в помощи людям, употребляющим наркотические препараты, в переосмыслении политики в отношении таких людей на национальном уровне, он говорит в интервью NV.

— Итак, на этот раз вы посетили Украину в качестве регионального председателя Международной комиссии по вопросам наркополитики (ECECACD). Это довольно необычная роль для политика, который был президентом. Что побудило вас к такой работе, возможно, какие-то персональные мотивы?

— Это глобальная комиссия, организованная в частности бывшими политиками, президентами Латинской Америки, где проблема с изготовлением, реализацией и употреблением наркотических препаратов традиционно была и является очень сложной.

Затем они пригласили в комиссию разных личностей со всего мира, например, бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана. И они также пригласили меня в эту комиссию, потому что, видимо, им нужен был человек из Центральной и Восточной Европы. Так что эта история длится более 10 лет. Первым председателем этой глобальной комиссии был бывший президент Бразилии Карлос Кардосо, а сейчас это бывший премьер Новой Зеландии Хелен Кларк. Я являюсь членом этой комиссии и ношу титул комиссара. Так что вы можете называть меня комиссаром, что довольно забавно.

Со временем мы поняли, что трудно объединить все страны и регионы в одно целое, поскольку проблемы у них разные. Главной проблемой в Латинской Америке является производство наркотических веществ, незаконные поставки и тому подобное. В нашем регионе проблема больше связана с потреблением и, как следствие, с ВИЧ и другими сопутствующими болезнями. Поэтому много лет назад комиссия решила организовать региональные группы.

У нас есть группа для Африки, группа для Латинской Америки, и мы также решили организовать группу для Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Я являюсь председателем этой региональной группы, и у нас есть люди из Литвы, Латвии, Кыргызстана, Чехии.

Начало работы этой глобальной комиссии было связано с глубоким убеждением, что существующая в большинстве стран политика в отношении людей, употребляющих наркотики, очень жесткая — нулевая толерантность к жертвам наркотической зависимости. Не работала реабилитация, такие люди за небольшие провонарушения или сам факт употребления наркотических средств попадали в тюрьму вместе с теми, кто эти наркотические средства распространяет и по факту является преступником.

К сожалению, мы знаем, что после тюрьмы люди не становятся здоровее, наоборот — часто переходят на более тяжелые наркотики. Иногда они становятся хуже, прибегают к криминальной деятельности. Наркотрафик является достаточно серьезным в тюрьмах, особенно в Соединенных Штатах, и каждый новый человек за решеткой имеет риск к нему приобщиться и нести эту культуру за пределы тюрьмы при освобождении. Поэтому, этот опыт показал на примере многих стран: если мы называем преступником жертву, того, кто потребляет наркотики, то мы изначально проигрываем борьбу за этого человека.

Александр Квасьневский, экс-президент Польши и региональный председатель Международной комиссии по наркополитике / Фото: Александр Медведев / NV

— С чем важно, в свете этого опыта, работать здесь, в Украине?

— Итак, первая идея заключается в том, чтобы изменить подход к наркополитике, сделать его более либеральным, а также декриминализировать индивидуальных потребителей и людей, которых арестовывают за хранение большого количества наркотических веществ. В Украине хранение наркотиков без намерения сбыта до сих пор является преступлением уголовным. Это проблема, связанная преимущественно с марихуаной.

Во-вторых, нужно экспортировать положительный опыт других стран. В Европе есть три страны, достигшие огромного прогресса в этой политике, это Швейцария, Чехия и Португалия.

Например, Чехия довольно рано, еще в конце 1990-х, декриминализировала владение небольшими дозами наркотических препаратов, они должны быть четко прописаны, дозы, хранение которых не является уголовным, а является административным правонарушением.

Также в Чехии существует довольно сильная больничная и социальная поддержка людей, употребляющих наркотические препараты. Такие люди находятся в контакте с соответствующими государственными службами и агентствами во всем, что касается обмена шприцев, терапии, поддержки. Главная идея национальной наркополитики Чехии — предотвращать негативные эффекты употребления наркотиков, а это развитие тяжелых заболеваний, или криминализация потребителей, которые прибегают к преступлениям, чтобы поддерживать зависимость. И эта философия показывает хороший результат. Еще одна важная черта — соблюдение достойного отношения к людям, употребляющим наркотики, приоритет лечения над наказанием.

Еще один важный элемент — заместительная терапия, где люди могут получить заменитель опиатов, например метадон, делать это гигиенично, контролируемо и безопасно.

В обществе первая реакция на такие программы обычно бывает негативной. А потом люди понимают, что это лучший вариант политики, потому что у тех, кто употребляет, есть место для встреч, они могут употреблять наркотические препараты контролируемо, безопасно и бесплатно, что не побуждает их к криминальным действиям. Это также лучше для полиции, потому что они контролируют все гораздо эффективнее.

Третий элемент — это вопрос терапии. Заместительная терапия показывает очень хороший результат, люди употребляют меньше опиатов, не имеют таких разрушительных эффектов наркотической зависимости на свое здоровье.

В Украине мы обсуждаем все эти опыты, но также мы будем обсуждать в эти дни проблему, которая здесь очень серьезная. Это проблема солдат и ветеранов. И проблема людей с синдромом ПТСР. Довольно часто, когда эти люди по каким-то причинам не могут обратиться за психологической помощью, они начинают употреблять различные наркотические вещества, и нельзя обвинять и криминализировать человека, который ищет способы заглушить душевную или физическую боль. Особенно учитывая масштаб и продолжительность этой войны, когда люди встречаются со слишком жестокими вызовами.

— Доступны ли вам сегодня статистические данные об употреблении наркотиков среди украинских военных или ветеранов, можно ли понять масштаб этой проблемы?

— Я думаю, существуют некоторые проблемы с реальной статистикой. Сложно собирать достоверную статистику в ситуации продолжающегося острого военного конфликта, и, возможно, генералы или другой руководящий состав в структуре войска не очень заинтересованы в том, чтобы показать, насколько эта проблема существует, или не собирают такую статистику по другим причинам. Со своей стороны мы не хотим кричать голословно, что это большая драма, мы также хотим понять масштаб проблемы и обсудить, как мы можем решить этот вопрос, потому что в конце концов он о сохранении здорового украинского общества, где после войны будет много людей с военным опытом.

К сожалению, мы понимаем, что увеличение количества зависимостей — возможное и естественное следствие войны, которое можно увидеть и в других войнах, как например, в опыте США после войны во Вьетнаме. Это нашло свое отражение в американской культуре, я думаю, все мы смотрели такие фильмы как Рэмбо или Охотник на оленей. Но прежде всего эти последствия — они о психологическом состоянии людей, которые нуждаются в помощи и не всегда выбирают здоровые способы ее получить.

— В Украине и до войны существовала наркополитика. Как бы вы оценили прогресс Украины на пути декриминализации употребления наркотиков?

— Прогресс был действительно в годы до начала большой войны очень заметным. В 2013 году существовала специальная программа — Национальная стратегия наркополитики до 2020 года, ее подготовила группа под руководством профессора Владимира Тимошенко. Он был ответственным за эту наркополитику здесь. И я считаю, что она, эта Стратегия, была очень прогрессивной, очень умной. Использовала много международного опыта, например, говорила о важности лечения, как альтернативы уголовному наказанию потребителей наркотических веществ, если они совершили незначительные правонарушения, об уважении к правам людей, потребляющих наркотические вещества, особенно обеспечение их права на здоровье и лечение сопутствующих болезней (ВИЧ, СПИД, туберкулеза, гепатита).

Сейчас, конечно, по многим понятным причинам создался определенный вакуум в отношении такой политики. Я знаю, что есть люди, которые над этим продолжают работать. Ответственным за наркополитику является Министерство здравоохранения. Что хорошо. Но, конечно, влияние Министерства внутренних дел является достаточно серьезным. Как всегда и везде, потому что употребление наркотических препаратов — это также проблема безопасности. И это настоящая дилемма. Потому что Министерство здравоохранения больше думает о терапии, помощи наркозависимым и о том, как помочь людям. А Министерство внутренних дел больше заинтересовано в том, как бороться с наркотрафиком как негативным явлением.

Эти позиции очень часто трудно совместить. У них разные мотивы. Мы здесь и сегодня выступаем за необходимость создания специальной межведомственной комиссии, которая могла бы лучше координировать взаимодействие разных министерств, вырабатывать общий взгляд на проблему. Возможно, возглавить такую комиссию мог бы вице-премьер-министр, чтобы эти усилия были более эффективными.

— Войны формируют узнаваемую картину относительно употребления наркотиков. Люди начинают употреблять более дешевые синтетические наркотики. Они начинают употреблять легкодоступные наркотические медицинские препараты, как налбуфин. Пытаются искать способы избавиться от боли максимально быстро и дешево. Какие уроки, вынесенные из глобального опыта, помогут Украине в этой ситуации у войны?

— Ну, мы готовим некоторые документы, относительно опыта, который можно использовать во всех частях мира, но это очень сложно. Необходимо также понимать специфику ситуации. Особенно здесь, в Украине, в условиях войны. И я думаю, что очень важно сначала понять проблему, проговорить ее на уровне государства и общества, не скрывать ее. Не говорить, что ничего не произошло, потому что это проблема, которая обязательно станет видимой после войны, и готовиться к ее решению нужно уже сейчас. Во-вторых, необходимо поговорить со специалистами. Как мы можем помогать людям, которые будут нуждаться в такой помощи, возможно, довольно большому количеству людей.

Необходимо также иметь таких специалистов в специальных центрах, которые должны помочь в этом. Но все — обучение специалистов, построение инфраструктуры, все это начинается с изменения культуры восприятия в обществе людей с наркотической зависимостью. Потому что это вызов, если эти люди будут маргинализированы, если украинское общество не будет давать им шанс на исправление, а речь идет о друзьях, о семьях, о рабочих коллективах, то возвращать таких людей к нормальной жизни будет сложно.

Конечно, наша первая рекомендация — это декриминализация употребления и хранения незначительного количества наркотических препаратов.