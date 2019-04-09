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Аласания: Переговоры Суспільного с командой Зеленского о дебатах прошли безрезультатно

Сегодня, 15:36
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Аласания: Переговоры Суспільного с командой Зеленского о дебатах прошли безрезультатно - фото

НВ

Аласания рассказал о своем впечатлении от переговоров

Переговоры представителей Суспільного с командой кандидата в президенты Владимира Зеленского о проведении теледебатов прошли безрезультатно. 

Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания, пишет Укринформ.

По его словам, представители штаба Зеленского продолжают настаивать на проведении дебатов на НСК Олимпийский.

Аласания также отметил, что они приехали на переговоры, чтобы оставить месседж своему оппоненту.

"Они приехали с месседжем в штаб оппонента, насколько я правильно понял. Как по мне, они отметили, что давайте как-то связываться, обсуждать эту проблему с дебатами. Поэтому, я так понимаю, с тем штабом не контактируют. они осмотрели студию и им понравилось то, что они увидели", - рассказал он.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В штабе Порошенко сообщили, что согласны провести дебаты и 14, и 19 апреля, а Аласания заявил, что команда президента готова на любые варианты.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Петр Порошенко Владимир Зеленский Зураб Аласания

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