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Аласания озвучил стоимость теледебатов на Суспільном

Сегодня, 13:40
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Аласания озвучил стоимость теледебатов на Суспільном - фото

UA:Перший/Facebook

Аласания объяснил, на что потратят деньги

Центральная избирательная комиссия выделила Национальной общественной телерадиокомпании 5 млн 767 тысяч гривен на проведение дебатов между кандидатами в президенты. 

Об этом рассказал глава правления НОТУ Зураб Аласания, пишет УП

"Теледебаты, 60 минут, телевидение и радиовещание, они обязаны быть и там, и там, общая сумма без НДС звучит: 5 миллионов 767 тысяч гривен. Если появятся оба кандидата", - пояснил он.

Аласания добавил, что эта сумма включает все необходимое для эфира: студию, оборудование, зарплаты и тому подобное.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Зураб Аласания Президентские выборы в Украине 2019 Дебаты Петр Порошенко Владимир Зеленский

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