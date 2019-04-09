Аласания озвучил стоимость теледебатов на Суспільном Сегодня, 13:40 270 Цей матеріал також доступний українською UA:Перший/Facebook Аласания объяснил, на что потратят деньги UA:Перший/Facebook

Центральная избирательная комиссия выделила Национальной общественной телерадиокомпании 5 млн 767 тысяч гривен на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Об этом рассказал глава правления НОТУ Зураб Аласания, пишет УП.

"Теледебаты, 60 минут, телевидение и радиовещание, они обязаны быть и там, и там, общая сумма без НДС звучит: 5 миллионов 767 тысяч гривен. Если появятся оба кандидата", - пояснил он.

Аласания добавил, что эта сумма включает все необходимое для эфира: студию, оборудование, зарплаты и тому подобное.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В ЦИК подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.