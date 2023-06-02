Президент Эстонии прибыл в Украину с неанонсированным визитом и встретился с Зеленским 2 июня, 14:45 Алар Карис и Владимир Зеленский (Фото:Кадр видео Офис президента / Facebook)

Президент Эстонии Алар Карис прибыл в Киев с неанонсированным визитом в пятницу, 2 июня.



Видео встречи с эстонским лидером опубликовал у себя в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства отметил скорость и объем военной помощи, предоставляемой Украине Эстония.

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«Приветствую в Киеве президента Эстонии Алара Кариса. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне — самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку!», — написал Зеленский.

Президент Эстонии уже посещал Киев в апреле 2022 года вместе с лидерами Литвы, Латвии и Польши.