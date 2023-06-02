Президент Эстонии прибыл в Украину с неанонсированным визитом и встретился с Зеленским

2 июня, 14:45
Поделиться:
Алар Карис и Владимир Зеленский (Фото:Кадр видео Офис президента / Facebook)

Алар Карис и Владимир Зеленский (Фото:Кадр видео Офис президента / Facebook)

Президент Эстонии Алар Карис прибыл в Киев с неанонсированным визитом в пятницу, 2 июня.

Видео встречи с эстонским лидером опубликовал у себя в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства отметил скорость и объем военной помощи, предоставляемой Украине Эстония.

Видео дня

«Приветствую в Киеве президента Эстонии Алара Кариса. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне — самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку!», — написал Зеленский.

Президент Эстонии уже посещал Киев в апреле 2022 года вместе с лидерами Литвы, Латвии и Польши.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Эстония Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X