Активисты заявили, что партия Гройсмана выдвигает в нардепы одного из заказчиков убийства Гандзюк
Активисты из общественной инициативы Кто заказал убийство Кати Гандзюк? утверждают, что партия Владимира Гройсмана Украинская стратегия собирается выдвинуть на одном из херсонских мажоритарных округов одного из заказчиков убийства — Андрея Гордеева.
Об этом активисты сообщили на странице Facebook.
«Мы располагаем информацией, что партия Украинская Стратегия собирается выдвинуть на одном из херсонских мажоритарных округов одного из заказчиков убийства Кати Гандзюк — Андрея Гордеева», — говорится в посте.
Активисты обратились к Гройсману и призвали его как можно скорее дать ответ.
«Это правда? Заказные убийства проукраинских активистов и является вашей Украинский Стратегией? Понимаете ли вы, что быстрое опровержение этих слухов не только снимет первый вопрос, но и отменит акцию под вашим домом, которую мы уже планируем на случай, если вы и ваша команда продолжит молчать или подтвердит полученную нами информацию?», — говорится в сообщении.
Владимир Гройсман создал политическую партию Украинская стратегия. В первую пятерку вошли министр образования Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр Кабмина Александр Саенко и первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова.
Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание.
Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.
31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
В нападении на Гандзюк подозревались пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все признали свою вину.