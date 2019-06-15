Активисты заявили, что партия Гройсмана выдвигает в нардепы одного из заказчиков убийства Гандзюк Вчера, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Сергей Мазур / Facebook Украинская стратегия собирается выдвинуть Андрея Гордеева. Сергей Мазур / Facebook

Активисты из общественной инициативы Кто заказал убийство Кати Гандзюк? утверждают, что партия Владимира Гройсмана Украинская стратегия собирается выдвинуть на одном из херсонских мажоритарных округов одного из заказчиков убийства — Андрея Гордеева.

Об этом активисты сообщили на странице Facebook.

«Мы располагаем информацией, что партия Украинская Стратегия собирается выдвинуть на одном из херсонских мажоритарных округов одного из заказчиков убийства Кати Гандзюк — Андрея Гордеева», — говорится в посте.

Активисты обратились к Гройсману и призвали его как можно скорее дать ответ.

«Это правда? Заказные убийства проукраинских активистов и является вашей Украинский Стратегией? Понимаете ли вы, что быстрое опровержение этих слухов не только снимет первый вопрос, но и отменит акцию под вашим домом, которую мы уже планируем на случай, если вы и ваша команда продолжит молчать или подтвердит полученную нами информацию?», — говорится в сообщении.

Владимир Гройсман создал политическую партию Украинская стратегия. В первую пятерку вошли министр образования Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр Кабмина Александр Саенко и первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова.

Напомним, Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.



31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

В нападении на Гандзюк подозревались пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин. Все признали свою вину.