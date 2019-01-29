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Активисты развернули баннер "Кто заказал Гандзюк?" возле МВЦ, где выступает Порошенко

Вчера, 14:40
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Хто замовив Катю Гандзюк?

Активисты задали публичный вопрос Порошенко

Активисты развернули баннер "Извините, так а кто заказал Гандзюк?" возле Международного выставочного центра в Киеве, где выступает президент Петр Порошенко.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе, где поднимают вопросы о ходе расследования убийства херсонской активистки. 

"У нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?" – говорится в сообщении активистов. 

Во вторник, 29 января, Порошенко выступает на форуме, где, по данным СМИ, должен объявить о своем выдвижении на второй президентский срок.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по прозвищу Москал-младший.  Глава ГПУ добавил, что Левин достаточно известная персона в уголовном мире.

По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.

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