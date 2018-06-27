Активисты подали в суд на Порошенко из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ

Активисты отметили, что у Жебривского нет необходимого опыта

На президента Украины Петра Порошенко подали в суд за незаконное назначение бывшего главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Соответствующий иск подали Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан.

Как сообщается, причиной стало отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим - и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом ", - заявил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

В свою очередь исполнительный директор украинского представительства Transparency International Ярослав Юрчишин отметил, что Порошенко "не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа".

"Обидно, но это его право и его выбор. Однако, мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям ", - добавил он.

Напомним, 19 июня Порошенко назначил аудитором НАБУ экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, который заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов".

После этого Центр противодействия коррупции заявил, что Жебривского назначили с нарушением закона.

Кроме того совет общественного контроля НАБУ также выразил обеспокоенность из-за назначения Жебривского на должность аудитора, отметив, что это не в полной мере соответствует закону.

Директор НАБУ Артем Сытник также отметил, что назначение Жебривского не отвечает критериям положений закона о НАБУ.

Что значит аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны будут проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

От Верховной Рады аудитором НАБУ был избран 81-летний правозащитник Владимир Василенко.