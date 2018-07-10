Активисты обратились к Порошенко и Яценюку из-за скандальной нормы об апелляции в законе об Антикоррупционном суде

Активисты Центра противодействия коррупции и Transparency International Украина призвали лидеров политических сил парламентской коалиции Петра Порошенко (БПП) и Арсения Яценюка (Народный фронт) исправить скандальную норму об апелляции и проголосовать за изменения в Уголовно-процессуальный кодекс в ближайшее время.

В соответствующем заявлении представителей организаций говорится, что текущая неделя – последняя, когда можно внести необходимые изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде и исправить норму.

На данный момент в законе содержится норма, согласно которой апелляции по делам НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в новом Антикоррупционном суде. Активисты опасаются, что это даст возможность коррупционерам избежать наказания.

Активисты подчеркнули, что вопрос изменения скандальной поправки профильный комитет должен рассмотреть 11 июля. Уже 12 июля народные депутаты будут голосовать за законопроект во втором чтении.

"В руках народных депутатов и в частности коалиции фактически "зависли" почти четыре миллиарда долларов финансирования от международных партнеров, которые очень нужны Украине и получение которых зависит от исправления депутатами нормы об апелляции по нынешним делам НАБУ", - резюмировали в заявлении.

Напомним, 14 июня в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. В этот же день Центр противодействия коррупции обнаружил в документе закона скандальную норму об апелляции.

Народные депутаты из межфракционного объединения Еврооптимисты подняли стенограмму заседаний и обнаружили, что эта норма была, однако прошла незамеченной.

НАБУ требует пересмотреть правку, "забирающую" апелляции у Антикоррупционного суда дела, которые уже рассматриваются.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или нанесенного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот с электронным декларированием - нет.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

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