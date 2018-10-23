23 октября 2018, вторник

Активисты назвали нардепов-прогульщиков заседаний Рады в октябре

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Десять нардепов пропустили все заседания Рады в октябре

Десять нардепов пропустили все заседания Рады в октябре

Только 37% народных депутатов (157 человек) посетили все заседания Верховной Рады в октябре.

Как сообщили в Комитете избирателей Украины, десять парламентариев не были ни на одном заседании. Среди них Вадим Рабинович, Лев Пидлисецкий, Глеб Загорий и Дмитрий Ярош. Официально депутаты пропустили заседания Рады по неизвестным причинам.

Традиционно не присутствовали в Раде депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Кроме того, не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, она находится под стражей.

Больше всего депутатов-прогульщиков в группах Воля Народа и Видродження, а также фракции Оппозиционного блока. В среднем на заседаниях Рады отсутствовали по неизвестным причинам 42% депутатов Свободы, 31% - Видродження и 30% - Оппозиционного блока.

Самые высокие показатели у Народного Фронта и Блока Петра Порошенко. В среднем на заседаниях отсутствовали 15% депутатов НФ, 16% - БПП, 18% - Батькивщины, 20% - Радикальной партии Олега Ляшко, 26% - Самопомочи и внефракционных депутатов. 

По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков возросло.

В октябре состоялось 12 пленарных заседаний.

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