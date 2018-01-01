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Активисты назвали наименее продуктивных нардепов за четыре года работы в Раде

Сегодня, 12:43
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В КИУ также назвали лидера по количеству принятых законопроектов

Комитет избирателей Украины определил наиболее и наименее продуктивных народных депутатов за четыре года работы в Раде.

По данным активистов, производительность определялась как соотношение количества подготовленных законопроектов к принятым.

Наименее продуктивным депутатом парламента является внефракционный Евгений Мураев. За четыре года он подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят. В списке непродуктивных политиков также члены Оппозиционного блока Юрий Солод (подано 111/принято 0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0). 

В раде также есть 48 политиков, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона. Среди них такие известные фамилии как Вадим Рабинович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Виктор Шевченко (73/0), Сергей Кивалов (34/0), Михаил Добкин (6/0), Андрей Белецкий (43/0), Дмитрий Ярош (12/0).

В КИУ также назвали наиболее продуктивных народных избранников. Лидирует член фракции БПП Глеб Загорий. Каждый второй законопроект нардепа был принят Радой и стал законом (подано 53/принято 25).

Среди лидеров депутатских фракций самыми продуктивными названы Артур Герасимов (БПП), 32% законопроектов которого стали законами (подано 91/принято 29), Максим Бурбак (Народный фронт) с показателем 26% (118/31), Олег Ляшко (РПЛ) - 20% (269/54).

Далее следуют Олег Березюк (Самопомич) - 18% (92/17), Юлия Тимошенко (Батькивщина) - 8% (102/8) и Вадим Новинский (Оппоблок) - 0% (15/0).

Теги:   Народные депутаты КИУ Верховная Рада Активисты

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