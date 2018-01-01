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Активисты назвали лидеров трех фракций, которые пропустили больше всего голосований за четыре года в Раде

Сегодня, 17:02
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Лидеры по количеству пропущенных голосований

Коллаж НВ

Лидеры трех парламентских фракций – Вадим Новинский, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко – пропустили наибольшее количество голосований Рады за последние четыре года, сообщили в Комитете избирателей Украины.

По данным активистов, всего в парламенте состоялось 15 тысяч голосований.

Из них глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский принял участие лишь в 8% голосований.

Так, политик пропустил голосования за законы о местных выборах, о государственной службе, о публичных закупках, о Национальной полиции, о Государственное бюро расследований (№2114), об образовании Высшего антикоррупционного суда. Также он не голосовал за Постановлении ВР о признании России государством-агрессором и лишения Януковича звание президента. 

Юлия Тимошенко (фракция Батькивщина) приняла участие в 26% голосований. Политик не принимала участия в голосовании за законы о Госбюджете на 2015, 2018 и 2019 годы. Также она пропустила голосования за закон о реинтеграции Донбасса. 

Олег Ляшко (Радикальная партия Олега Ляшко) принял участие в 51% голосований. Он проигнорировал голосования за законы о государственной службе и о Государственном бюро расследований.

Отмечается, что у других глав фракций высокие показатели голосований, однако также далеки от максимума. Глава фракции Самопомич Олег Березюк принял участие в 72% голосований, глава Народного Фронта Максим Бурбак - 72%, руководитель фракции БПП Артур Герасимов - 81%.

Теги:   КИУ Вадим Новинский Олег Ляшко Юлия Тимошенко

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