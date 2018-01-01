Активисты назвали лидеров по "кнопкодавству" в Верховной Раде Сегодня, 16:57 265 Цей матеріал також доступний українською Согласно с законодательством, народные избранники должны голосовать лично

Минимум 77 нардепов "кнопкодавили" 352 раза во время голосований в Верховной Раде в ноябре 2018 года, сообщает общественное движение Честно.

По информации активистов, чаще всего на "кнопкодавстве" были пойманы представители фракции БПП (163 раза), фракции Народный фронт (97 раз), группы Возрождение (68 раз).

В частности, нардеп от БПП Андрей Шинькович за месяц нарушил правило личного голосования якобы 18 раз, Андрей Река от Народного фронта - 17 раз, Александр Бакуменко от БПП - 16 раз.

Напомним, что согласно с Конституцией народные депутаты Украины должны голосовать лично.

"Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций к депутатам за нарушение этой нормы", - отметили активисты.

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