Активисты назвали депутатов-прогульщиков февраля

В течение февраля семь народных депутатов пропустили все заседания парламента.
По данным Комитета избирателей Украины, среди прогульщиков в прошлом месяце оказались:
- Евгений Бакулин (Оппозиционный блок)
- Олесь Довгий (Воля Народа)
- Вадим Рабинович (Оппозиционный блок)
- Дмитрий Ярош (внефракционный)
- Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий)
- также нардепы, которых разыскивают правоохранители: Сергей Клюев и Александр Онищенко.
Указывается, что их не было на работе по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.
"В целом только половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше всего депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше всего - утреннее заседание 9 февраля", - говорится в сообщении.
Инфографика: КМУ
Напомним, народный депутат из Видродження Антон Яценко во время голосования в Верховной Раде 1 марта проголосовал за закон вместо шести своих коллег.
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