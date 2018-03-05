Активисты назвали депутатов-прогульщиков февраля

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Уже привычная картинка ВР
Фото: Честно

Уже привычная картинка ВР

В течение февраля семь народных депутатов пропустили все заседания парламента.

По данным Комитета избирателей Украины, среди прогульщиков в прошлом месяце оказались:

  • Евгений Бакулин (Оппозиционный блок)
  • Олесь Довгий (Воля Народа)
  • Вадим Рабинович (Оппозиционный блок)
  • Дмитрий Ярош (внефракционный)
  • Вячеслав Константиновский (заявил о сложении полномочий)
  • также нардепы, которых разыскивают правоохранители: Сергей Клюев и Александр Онищенко.

Указывается, что их не было на работе по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

"В целом только половина депутатов (198 из 423) были зарегистрированы на всех заседаниях в феврале. Больше всего депутатов посетили утреннее заседание 6 февраля, меньше всего - утреннее заседание 9 февраля", - говорится в сообщении.

Инфографика: КМУ

Напомним, народный депутат из Видродження Антон Яценко во время голосования в Верховной Раде 1 марта проголосовал за закон вместо шести своих коллег.

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