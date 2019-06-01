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Активисты будут пикетировать место съезда партии Кернеса и Труханова

Вчера, 17:36
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Активисты будут пикетировать место съезда партии Кернеса и Труханова - фото

truhanov.od.ua

Мэр Одессы Геннадий Труханов

Общественная организация Евромайдан 2 июня намерена пикетировать Дворец спорта в Харькове, где будет проходить съезд партии Доверяй делам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На съезде в том числе будут присутствовать мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.

По мнению организаторов акции, этот съезд является попыткой реванша бывших членов Партии регионов, а место для его проведения выбрано не случайно, ведь 22 февраля 2014 года именно во Дворце спорта в Харькове проходил антимайдановский съезд депутатов юго-восточных областей и Крыма с участием городского головы Харькова Геннадия Кернеса, тогдашнего главы Харьковской ОГА Михаила Добкина, народных депутатов от Партии регионов Олега Царева, Вадима Колесниченко, главы Оплота Евгения Жилина и других.

«Нет реваншу! Устроим им коридор памяти», — написал на своей странице в Facebook координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Напомним, что мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии.

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый политический проект, в который войдут партия Видродження, часть Воли народа, партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.

Теги:   Евромайдан Харьков Геннадий Кернес Геннадий Труханов

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