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Актер Квартала 95 хочет баллотироваться в Верховную Раду

Сегодня, 14:21
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Актер Квартала 95 хочет баллотироваться в Верховную Раду - фото

kvartal95.com

Юрий Корявченков хочет попасть в Раду по одному из мажоритарных округов Кривого Рога

Актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии Слуга народа.

Об этом рассказал глава штаба партии Александр Корниенко, сообщает LB.ua.

«Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге», — сказал Корниенко.

По его словам, пока Корявченков — единственный из Квартала, кто выразил желание получить мандат народного депутата.

Актеры студии, которые захотят участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.

44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Играл в КВН с 1995 года, позже — в студии Квартал 95.

На президентских выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Партию Слуга народа возглавил советник президента Дмитрий Разумков.

Теги:   Парламентские выборы партия Слуга народа Студия Квартал-95

Спецтема   Выборы в Раду

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