Агрессия РФ в Украине превратилась во всемирную гибридную войну - посол

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что агрессия, которую ведет Россия против Украины, постепенно превращается во всемирную гибридную войну.

По его словам, заявленные российским президентом Путиным еще в 2007 году планы о разрушении однополярного мира переросли в кровавую агрессию РФ против Грузии, нападение на Украину, а впоследствии и в войну мирового масштаба, сообщает Укринформ.

Украинский дипломат отметил, что в 2014 году, из-за оккупации Крыма и военного наступления на востоке Украины, Россия положила начало "пренебрежению установленных принципов международных отношений на основе Устава ООН".

Ельченко сказал, что сейчас Москва превращает Крым в огромную военную базу - с сухопутными, воздушными и военно-морскими компонентами, используя ее как платформу для своих военных вмешательств в других местах, в частности в Сирии.

Впрочем, отметил посол, агрессия России против Украины не ограничивается Крымом: она продолжается на востоке Украины. Причем в Москве продолжают отрицать присутствие солдат и офицеров на Донбассе, оправдывая их фактическое наличие тем, что они якобы находятся "в отпуске".

"Неправомерные действия России, а также непрерывная пропаганда, дезинформация, поддельные новости и другие гибридные инструменты применяются Россией ежедневно в непрерывном режиме", - подчеркнул он.

В этой связи он подчеркнул, что Украина инициировала рассмотрение дел в отношении действий РФ в Международном уголовном суде, Международном суде ООН, а также арбитражное разбирательство в рамках Конвенции ООН по морскому праву.