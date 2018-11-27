Агрессия РФ в Керченском проливе: Геращенко назвала реакцию мира "неадекватно мягкой"

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что мировое сообщество слишком мягко отреагировало на агрессивные действия России в Керченском проливе.

У себя в Facebook Геращенко написала, что реакция мира не учитывает уровень возможных угроз.

"Я считаю, что реакция мира на новый факт открытой агрессии РФ против Украины пока неадекватно мягкая и не учитывает уровень возможных угроз. Сейчас нужна мобилизация наших дипломатических усилий и более решительная апелляция немедленного освобождения моряков, украинских судов, гарантии безопасного судоходства и экономической деятельности в Азовском море", - отметила она.

Геращенко также отметила необходимость новых санкций против России.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и др.

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