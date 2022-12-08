Ахметов рассказал, как игра в карты помогла стать ему миллиардером и как он жил в нищете 8 декабря, 11:39 Ринат Ахметов (Фото:@metinvest.media)

Украинский миллиардер Ринат Ахметов в интервью The Washington Post рассказал, что свой первый капитал заработал игрой в карты. По его словам, когда ему было 20 лет, он играл в популярную карточную игру Подкидной дурак, которая сформировала в нем навыки анализа, научила тактике и стратегии.

«Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что я узнал: карты — это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать», — сказал Ахметов.

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Его друг Сергей Тарута, еще один из самых богатых бизнесменов Украины и народный депутат, также подтвердил, что первый настоящий успех Ахметова был за карточным столом.

«Он был одним из пяти-шести лучших игроков в карты Советского Союза и ездил на соревнования», — сказал Тарута.

Кроме того, Ахметов рассказал, что его сформировало тяжелое детство.

«Я родился в бедной семье, практически не удовлетворявшей свои самые необходимые потребности. У нас была квартира на 20 квадратных метров, где мы жили вчетвером и спали на полу. Была угольная печь, которую мы топили утром, а туалет был на улице… Моя жизненная философия — это философия моего бизнеса: я ненавижу бедность и страдания людей. Желаю удачи себе и другим. Я хочу видеть людей счастливыми», — сказал Ахметов.