Ахметов ответил на слухи о своем криминальном прошлом и рассказал об убийстве «Алика Грека» 8 декабря, 12:31 Ринат Ахметов (Фото:shakhtar.com)

Миллиардер Ринат Ахметов в интервью The Washington Post возразил, что когда-либо напрямую был связан с криминальным миром. В то же время, его друг, также миллиардер и народный депутат Сергей Тарута сказал, что тот дружил с представителями криминала.



Как напоминает издание, слухи о таких связях Ахметова возникли из-за того, что одним из его партнеров был Ахат Брагин по прозвищу Грек Алик, которого считали одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Донецка. Ахметов успешно подал иски против ряда СМИ, которые сообщали о его криминальном прошлом.

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"Я никогда не был ни в каких преступных организациях, меня никогда не преследовали и против меня не выдвигали никаких уголовных обвинений", - сказал Ахметов.

В свою очередь Тарута в комментарии WP назвал Ахметов «умным, жестким ребенком, выросшим в суровом месте". По его словам, у Ахметова были знакомства среди криминального мира.

«Он не был членом преступной группировки, но знал и дружил с людьми, которые были», — сказал Тарута.

Брагин также владел футбольной командой Шахтер из Донецка. В октябре 1995 года он погиб от взрыва бомбы, сдетонировавшей на стадионе команды, когда он прибыл на матч. Многие сочли это убийство разборками между донецкими криминальными группировками.

В 2003 году мужчину из конкурирующей преступной группировки признали виновным в причастности к убийству и приговорили к пожизненному заключению. Его приговор оставил в силе Верховный суд Украины. Но в момент убийства подозрение сразу упало на Ахметова.

«Это ложь, и такая ложь причиняет мне большую боль. Мы с Ахатом опоздали на матч на 5 минут, и он, не дождавшись меня, бросился с машины на стадион. Разница была 5 секунд, не больше. Взрыв произошел, как только я открыл дверь своего автомобиля», — сказал Ахметов.

По словам миллиардера, предположения о его причастности к убийству сделали событие еще более трагичным.

"Когда твой лучший друг умирает на твоих глазах, ты понимаешь, что смерть опоздала на 5 секунд, и после этого тебя в чем-то обвиняют, это очень больно и несправедливо", - подчеркнул Ахметов.