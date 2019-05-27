Ахметов говорил, что Зеленский будет президентом, в 2016 году. Главное из интервью Коломойского УП Сегодня, 13:06 1085 Цей матеріал також доступний українською pravda.com.ua Коломойский рассказал о самоцензуре 1+1, требовании Ложкина не показывать Слугу народа и звонке Вакарчуку pravda.com.ua

27 мая Украинская правда опубликовала интервью с олигархом Игорем Коломойским. Приводим его главные заявления.

О том, кого финансировал на президентских выборах. Никого. Я же вам говорил. У меня же ограничения на расходы. Вы же понимаете, с 20 тысячами фунтов в неделю надо прожить самому и еще кому-то помогать. Детям, например, сыну-спортсмену.

О том, сколько денег тратит в месяц на себя. 15 тысяч долларов, 20 максимум.

О регионалах. Они предатели, я считаю. Они инструкции в России получают, они ездят туда на консультации. Рабинович, Медведчук, Бойко. Левочкин — нет. Этот поумнее.

О том, кому симпатизировал на выборах, кроме Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко. Я еще симпатизировал Гриценко (Анатолий Гриценко, лидер Гражданской позиции — ред.).

О том, как кричал на гендиректора 1+1 Александра Ткаченко. Мы можем ругаться по разным вопросам. У нас есть финансовые разногласия. Мы можем обмениваться мнениями, но это же не значит, что журналисты это показывают.

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О ссоре с Порошенко. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был 1+1. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: 1+1 что-то не то показал. Порошенко говорил лично. А я говорил: «Я не занимаюсь 1+1. „Нет, перестань, ты все это контролируешь“».

О том, почему 1+1 его не критикует. Это называется внутренняя самоцензура, им не удобно про собственника, акционера или бенефициарного владельца писать какие-то гадости. Кроме того, мы с ними со всеми знакомы, общаемся, и у нас есть возможность сказать свою позицию. Поэтому мы живем мирно — я не трогаю их, они не трогают меня.

О Юлии Тимошенко. Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья. Будем помогать ей на парламентских выборах. Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемые для всех. Потому что их партия не очень богатая.

О том, кого поддерживали украинские олигархи. В душе все — Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости… Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал. Пинчук не выражал ее. Но я знаю точно, что он хотел, чтобы был Зеленский.

О том, что Зеленского поддерживал Ринат Ахметов. Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК — да. Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году. После первого выпуска Слуги народа. В 2016 году! Не в 2017, не в 2018. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти.

О звонке Святославу Вакарчуку. Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года. Что-то тогда крутилось в прессе: Вакарчук… А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах — что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский. Ну позвонили Вакарчуку, он был сонный, было поздно уже. Мы его спрашиваем: «Ты поддерживаешь Зеленского?» Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел. Это было для него неожиданно, и он совершенно в этом направлении не думал. Он не пошел в итоге.

Об отношениях с Зеленским. Я считаю, что у нас очень хорошие отношения. Но они образовались на протяжении какого-то длительного срока, последних 7 лет общения на фоне производства их контента, который транслировался у нас. Ругались, да. Что-то показали, что-то не показали, какая-то еще была история. Я не помню подробности. Он очень зубастый.

О том, когда узнал, что Зеленский идет в президенты. В 2017 году. Мы просто где-то обсуждали. Это было за неделю или за две до того, как звонили Вакарчуку. Он сказал, что у него есть такие мысли. Я подозреваю, что он думал с 2015-го, когда «Слугу» делал.

О Борисе Ложкине. Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это (Слугу народа — ред.) нельзя показывать. Еще на стадии производства. «Это нельзя выпускать, вы что! У вас будут неприятности, это будет скандал». Он звонил Боголюбову и говорил: «Передай ему, что у вас заберут банк». Шантажировал ПриватБанком из-за 1+1.

О том, сколько 1+1 должен 95 кварталу. Миллионов до 10 (долларов США — ред.) — вполне вероятно. Ну так они хорошо зарабатывают. У них годовой контракт от 10 до 20 миллионов.

О том, что сказал ему Зеленский после выборов. Поблагодарил? Нет. «Спасибо, Игорь Валерьевич, за мое счастливое детство»? Нет, такого не было. Был благодарен, что было хорошее сотрудничество с телеканалом. Сказал: «Извините, что я у вас забрал Богдана, но он был локомотивом нашей кампании». Это было 21 или 22 апреля. Когда был фантастический результат. С Богданом я общался все время. У нас с ним есть незавершенные вопросы, которые тоже требуют времени.

О том, может ли Зеленский стать его врагом. Я вообще думаю, что он не будет ничьим врагом. Я покушаться на Конституцию не собираюсь (смеется). Поэтому чего вдруг он должен быть моим врагом? У меня такого в планах нет ничего, чтобы он стал моим врагом.

О том, почему адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани называет его врагом США. Смотрите, есть Джулиани, а есть два клоуна, которые тут занимались ерундой, Лев Парнас и Игорь Фруман. Они являются клиентами Джулиани. Парнас близкий к Джулиани. Но он просто проходимец, международный аферист. И второй точно такой же. Ко мне они попали с требованием, чтобы я им организовал встречу (Рудольфа Джулиани — ред.) с Зеленским. Я им сказал: «Вы знаете, тут таких требователей столько ходит». Но я всем говорю одно: «Я к этому отношения не имею, встречи не организовываю, я по ивенту не специализируюсь». Они приехали ко мне в Израиль, по-моему, после второго тура — 22−23−24 (апреля — ред.), что-то такое.

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О том, угрожал ли Парнасу и Фруману. Нет, конечно. В этом же и вопрос. А чего мне им угрожать?

О Порошенко и БПП. Мне не надо их мочить. Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится.

О том, поддержит ли Владимира Гройсмана на выборах в Раду. Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так, он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но…

Об Арсении Яценюке. Я не думаю, что Яценюк пойдет вообще. Просто он человек, который не любит поражений. Пойти — и сколько он там наберет?

Об Арсене Авакове. Я думаю, вряд ли он пойдет (на выборы в Раду — ред.). Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина. Если он никуда не пойдет, точно останется. Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он гарант. Он раскрыл все эти заговоры с этим подкупом. Я думаю, что на этих выборах, если они пройдут идеально, полиция и органы внутренних дел сработают, как на президентских.

О том, часто ли выпивает. Когда как, когда какие полосы. Но без запоев (улыбается). Я, допустим, в четверг пил. А так, по чуть-чуть каждый день. Больше всего люблю, если крепкое, то водку, а если не крепкое, то красное вино.

НВ