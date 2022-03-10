Какие резервы остались у Путина для продолжения войны против Украины — интервью с Андреем Загороднюком 10 марта, 10:19 Цей матеріал також доступний українською Андрей Загороднюк (Фото:nv.ua)

В интервью НВ бывший министр обороны Украины, а ныне председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк рассказывает о реальных потерях противника, его резервах и возможных способах наступления



По состоянию на утро 9 марта количество потерь личного состава российских войск составляет более 12 тысяч человек. Также уничтожены 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. В армейской разведке США озвучили свою оценку российских потерь. По словам главы Разведуправления Минобороны генерала Скотта Берриера, на сегодняшний день число погибших во время вторжения в Украину российских военнослужащих могло составлять от 2000 до 4000. Американские чиновники также считают, что Владимир Путин может начать эскалацию наступления в Украине. Так ли это, какие реальные потери врага и какие резервы он может привлечь — в интервью НВ с Андреем Загороднюком.

— Почему такое несоответствие между данными Генштаба и данными американской разведки? Как вообще считают эти цифры потерь агрессора?

— Как потери считают Генштаб и Минобороны? Их считают через сообщения подразделений. То есть подразделения дают информацию, какие у них результаты за каждый день, дальше это все собирается и подсчитывается. Откуда у американской разведки 2−4 тысячи? Возможно, они просто собирают фотоданные, и как-то считают. Возможно, они берут информацию со спутника, какая там была техника. Но их данные не могут быть точнее наших, потому что у них нет информации из подразделений. Поэтому, честно говоря, их публикации под вопросом.

— Несколько дней назад вы сообщили, что нейтрализованные российские военные — 46 тысяч. Кто такие эти нейтрализованные? Это погибшие и тяжелораненые?

— 12000 погибших российских военных — то, что дает Минобороны. Есть общая военная статистика, используемая нами. Речь идет не только о погибших, но и о раненых. Мы говорим о раненых, которые фактически считаются потерями. Это не легко раненые, это те люди, которые уходят из зоны боевых действий и не способны выполнять задачи. Соотношение 1:3. То есть, если у нас официально 12000 погибших, еще есть 30000−35000 раненых. Таким образом, мы выходим на цифру в 46 000.

— Какой личный состав армия РФ подготовила на украинских границах перед вторжением и какая часть уже была введена в Украину?

— По состоянию на 22 февраля группировка вторжения, созданная РФ в приграничных с Украиной районах и на территории Беларуси под видом учений, насчитывала около 190 000 человек. Следует понимать, что эта группировка — межвидовая, ведь включает сухопутную, воздушную, морскую составляющую и отдельные компоненты от сектора безопасности — Росгвардию, силы полиции, в частности СОБР, ОМОН и т. п. ; для простоты понимания обозначим их как полицейские силы. По имеющимся оценкам, численность воздушной и морской составляющих составляет около 30.000 человек; здесь следует иметь в виду персонал, который по своему функционалу не окажется на территории Украины. Численность полицейских сил в составе группировки вторжения составляет до 40 000 человек. Таким образом сухопутная составляющая вторжения составляет около 120.000. Сейчас они задействовали уже 100% группировки. Моральное состояние их низкое.

— Путин планировал захватить Киев и всю Украину за двое суток — по крайней мере, на сайте одного из российских изданий 26 февраля случайно вышла победная статья. Сейчас очевидно, что российские военные даже не приблизились к тому, чтобы эти планы реализовать. Какие резервы могут быть задействованы Россией сейчас?

— Технических резервов у вооруженных сил России хватает. То есть техники достаточно много. Но она вся, как видим, достаточно старого образца и в среднем техническом состоянии. Относительно личного состава у них с этим будут проблемы. Проблемы уже есть, потому что, как мы знаем, они проводят призыв резервистов. Сейчас они отправляют и срочников для выполнения заданий по этой «операции». Их вынуждают подписывать контракт, а, как мы слышали из выступлений представителей Госдумы России, иногда контракт подписывают за них. Здесь возникают вопросы, касающиеся качественного состава.

Конечно, качественный состав у них есть в резервах. Но они не могут задействовать всю свою армию на «украинской операции», потому что они обнажат другие свои фланги. Не должны были бы. Вопрос в том, сделают они это или нет. Здесь есть разные мнения. Есть сценарий такой, что они сейчас собирают вооруженные силы, скажем так, еще одну армию, которая пойдет на усиление этой. Но мы увидим, если будет подготовка такого масштаба.

Во всяком случае, все их боеспособные сухопутные силы — до 300 000 человек. Половину они уже ввели. То есть у них осталась половина и разные другие направления, где они должны поддерживать присутствие своих вооруженных сил. Таким образом, личный состав сухопутных сил — это для них самая большая проблема сейчас.

— Какие у России остались варианты и ресурсы для дальнейших наступательных действий? Корректно ли будет предположить, что в этой ситуации единственным способом наступления для них остается бомбардировка украинских городов и сел?

— Лучше сказать, авиаудары и ракетные удары. Здесь у них, особенно в отношении ракет, наиболее сильные позиции, потому что у них их много лежит на складах. И они могут использовать их. Поэтому мы говорим о гуманитарных решениях для того, чтобы выводить людей из-под удара там, где это актуально. И это действительно самый серьезный ресурс, который они могут задействовать против нас. Поэтому нам нужно усиливать противовоздушную оборону всеми путями. А вот ресурсов для проведения наступательных действий на земле у них ограниченное количество. Из этой группы в 150 000 военных, все уже здесь, в Украине.

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